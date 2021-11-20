Онука Ротару у відвертій кофтинці без бюстгальтера засвітила груди

Дівчина показала нові фото.
Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, неабияк розбурхала уяву своїх фанів.
Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала доволі пікантні світлини. Так, на фото модель позує біля будівлі у доволі відвертій кофтинці, яка застібається за допомогою спеціальної шпильки. Вбрання дівчини частково оголило її груди.
Своє волосся знаменитість зібрала у хвостик. Також образ зірка доповнила доволі стриманим макіяжем.
Дівчина вирішила коротко, але лаконічно підписати своє фото: "Тиха буря". Втім, її прихильники були більш говіркими. Вони зазначили, що в неї неймовірна фігура.
- Ти неймовірна красотка!
- Яка гарна!
- Яка ж ти худорлява!
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