Онука Ротару у відвертій кофтинці без бюстгальтера засвітила груди

Дівчина показала нові фото.

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, неабияк розбурхала уяву своїх фанів.

Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала доволі пікантні світлини. Так, на фото модель позує біля будівлі у доволі відвертій кофтинці, яка застібається за допомогою спеціальної шпильки. Вбрання дівчини частково оголило її груди.

Соня Євдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

Своє волосся знаменитість зібрала у хвостик. Також образ зірка доповнила доволі стриманим макіяжем.

Соня Євдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

Дівчина вирішила коротко, але лаконічно підписати своє фото: "Тиха буря". Втім, її прихильники були більш говіркими. Вони зазначили, що в неї неймовірна фігура.

Ти неймовірна красотка!

Яка гарна!

Яка ж ти худорлява!

Читайте також: