Рейс для утіх: американська авіакомпанія пропонує польоти для занять сексом

Задоволення у повітрі обійдетьяс у тисячу доларів.

Американська авіакомпанія пропонує польоти для занять сексом.

Про це розповіли у випуску ТСН.14:00.

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Вартість послуги близько тисячі доларів. Вона призначена для пар, які хочуть урізноманітнити своє інтимне життя, а також полюбляють екстрим. У салоні спеціально для такого рейсу розмістили велике двоспальне ліжко із подушками. За бажанням можна замовити алкогольні напої.

Тривалість польотів різна - від 45 хвилин до півтори години. Протягом цього часу пілот пролітатиме над мальовничими місцями Сполучених Штатів. За парою в салоні він не підглядатиме - компанія обіцяє повну конфіденційність.

Новини світу: американська авіакомпанія пропонує польоти для занять сексом

Зазначається, якщо ж закохані не наважуться на інтим у повітрі, то в літаку можна просто влаштувати романтичне побачення. Крім того, охочі можуть побратися.

Як повідомлялося, один із пасажирів найбільшого лоукостера Європи Ryanair опублікував у соцмережі Twitter сцену орального сексу, яким займалися його сусіди по літаку. На відео чоловік із напоєм в руці сидить у пів оберту до своєї сусідки, яка здійснює ритмічні рухи головою біля його геніталій. У перерві між оральним сексом пара пристрасно цілується.

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