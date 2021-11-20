MamaRika топлес у самих лише трусиках показала фігуру за три місяці після пологів

Зірка 2 серпня народила первістка.
Українська співачка MamaRika швидко повернула свою ідеально форму після пологів.
Так, вона вирішила це продемонструвати, опублікувавши доволі пікантне фото в Instagram. Зірка показала знімок, на якому позує перед дзеркалом топлес у самих лише трусиках. На світлині видно, що у виконавиці доволі маленький животик, пишний бюст та апетитні стегна.
Своє яскраве волосся Настя зібрала у розкуйовджений пучок. А пікантності фото додало те, що знаменитість спокусливо підперла пальчиком свої губи.
До речі, прихильники зірки засипали її компліментами. Вони зазначили, що у Насті ідеальна фігура після пологів.
- Вау! Яка фігура у молодої матусі!
- Круто! Як ти так швидко позбулася живота!
- Фігура вогонь!
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