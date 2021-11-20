Астрологічний прогноз на 20 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Порада дня: свобода та розкутість, які властиві людям цього дня, здатні зіграти з ними злий жарт. Щоб цього не сталося, бажано тримати під контролем своїм вчинки та слова.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 8.

Колір: жовтий.

Камені дня: прозорий аметист, око, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози та нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найімовірніше, триватимуть недовго, але перебігатимуть у гострій формі, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Афоризм дня: "Відпочинок — те, що ви робите, коли ніхто не каже вам, що робити" (Джозеф Прендергаст).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: день сприятливий для укладення шлюбу — він буде заснований на коханні та турботі.

Містика дня: можна створювати амулети та обереги, а також чистити прикраси із благородних металів.

Табу дня: поганий настрій і депресія, що випробовуються цього дня, стануть поганою прикметою: вони надовго відлякають талан – як особистий, так і професійний.

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