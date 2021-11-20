Астрологический прогноз на 20 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Совет дня: свобода и раскрепощенность, которые свойственны людям в этот день, способны сыграть с ними злую шутку. Чтобы этого не произошло, желательно держать под контролем своим поступки и слова.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 8.
Цвет дня: желтый.
Камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы и почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, будут длиться недолго, но станут протекать в острой форме, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Афоризм дня: "Отдых – то, что вы делаете, когда никто не говорит вам, что делать" (Джозеф Прендергаст).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака – он будет основан на любви и заботе.
Мистика дня: можно создавать амулеты и обереги, а также чистить украшения из благородных металлов.
Табу дня: плохое настроение и депрессия, испытываемые в этот день, станут плохой приметой: они надолго отпугнут удачу – как личную, так и профессиональную.
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