Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 20 ноября

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 20 ноября

Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Совет дня: свобода и раскрепощенность, которые свойственны людям в этот день, способны сыграть с ними злую шутку. Чтобы этого не произошло, желательно держать под контролем своим поступки и слова. 

Символ дня: виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 8. 

Цвет дня: желтый. 

Камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, циркон, обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы и почки. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, будут длиться недолго, но станут протекать в острой форме, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Афоризм дня: "Отдых – то, что вы делаете, когда никто не говорит вам, что делать" (Джозеф Прендергаст). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака – он будет основан на любви и заботе. 

Мистика дня: можно создавать амулеты и обереги, а также чистить украшения из благородных металлов. 

Табу дня: плохое настроение и депрессия, испытываемые в этот день, станут плохой приметой: они надолго отпугнут удачу – как личную, так и профессиональную. 

Читайте также: 

Следующая публикация