20 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Обильные снегопады 20 ноября означают, что весной будет сильное половодье.
Какой сегодня день
В субботу, 20 ноября, в мире отмечается Всемирный день ребенка, Международный день педиатра, Всемирный день отказа от курения и День индустриализации Африки.
Читайте также:
- Всемирный день ребенка: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника
- Международный день педиатра: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника
В Украине в этот день отмечают Праздник III Универсала (День провозглашения УНР, 1917), во Вьетнаме – День учителя, в Мексике – День революции, в Канаде – Национальный день ребенка, в Аргентине – Национальный день суверенитета.
Памятные даты 20 ноября
- 1624 — Захария Копистенский поставлен архимандритом Киево-Печерской Лавры.
- 1917 — своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила УНР.
- 1945 – в немецком городе Нюрнберг начался международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха.
- 1985 – выпущена Microsoft Windows 1.0.
- 2003 — В Антарктиде найден лед в возрасте 900 тысяч лет.
Церковный праздник сегодня 20 ноября
20 ноября православная церковь чтит память святого мученика Феодота, который был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке в Мелитине.
Феодота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и заставляли отречься от убеждений. Христиане остались устойчивы к убеждениям и угрозам, и их обезглавили.
Что нельзя делать в этот день
- Отгоняйте в этот день дурные мысли. Все, о чем в этот день думает беременная – переносится на ребенка. Помыслы должны быть чистыми и добрыми.
- Беременной женщине в этот день нельзя перекусывать на ходу, ведь ребенок будет беспокоен.
- Женщине, ожидающей рождения ребенка, не стоит бездельничать и проводить весь день в постели. Если беременная женщина будет много спать и бездельничать, ребенок будет таким же ленивым.
Приметы на 20 ноября
На Федота крестьянки начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем женского рукоделия.
В это время на реках и озерах вставал лед. Люди замечали: "Федот лед уводит". Ледостав обычно был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбалки; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по замерзшим рекам. Начинался гололед, и ходить нужно было осторожно. По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал кучами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это предвещало, что следующее лето будет хлебным.
- Гололедица на Федота – примета, что такая погода продержится достаточно долго.
- Обильные снегопады 20 ноября – весной будет сильное половодье.
- Снег 20 ноября ложится на влажную землю – рожь хорошо уродит.
Именины 20 ноября
День ангела (именины) сегодня, 20 ноября, празднуют: Александр, Алексей, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор, Федот.
Читайте также:
- Доброе утро: пожелание доброго утра в прозе, своими словами, в картинках
- С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках
- Выходные и государственные праздники в ноябре: сколько будем отдыхать
- Церковные праздники в ноябре 2021 года: православный календарь на месяц