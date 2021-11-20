20 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

20 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Обильные снегопады 20 ноября означают, что весной будет сильное половодье.

Какой сегодня день

В субботу, 20 ноября, в мире отмечается Всемирный день ребенка, Международный день педиатра, Всемирный день отказа от курения и День индустриализации Африки.

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В Украине в этот день отмечают Праздник III Универсала (День провозглашения УНР, 1917), во Вьетнаме – День учителя, в Мексике – День революции, в Канаде – Национальный день ребенка, в Аргентине – Национальный день суверенитета.

Памятные даты 20 ноября

1624 — Захария Копистенский поставлен архимандритом Киево-Печерской Лавры.

1917 — своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила УНР.

1945 – в немецком городе Нюрнберг начался международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха.

1985 – выпущена Microsoft Windows 1.0.

2003 — В Антарктиде найден лед в возрасте 900 тысяч лет.

Associated Press

Церковный праздник сегодня 20 ноября

20 ноября православная церковь чтит память святого мученика Феодота, который был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке в Мелитине.

Феодота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и заставляли отречься от убеждений. Христиане остались устойчивы к убеждениям и угрозам, и их обезглавили.

Что нельзя делать в этот день

Отгоняйте в этот день дурные мысли. Все, о чем в этот день думает беременная – переносится на ребенка. Помыслы должны быть чистыми и добрыми.

Беременной женщине в этот день нельзя перекусывать на ходу, ведь ребенок будет беспокоен.

Женщине, ожидающей рождения ребенка, не стоит бездельничать и проводить весь день в постели. Если беременная женщина будет много спать и бездельничать, ребенок будет таким же ленивым.

Приметы на 20 ноября

На Федота крестьянки начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем женского рукоделия.

В это время на реках и озерах вставал лед. Люди замечали: "Федот лед уводит". Ледостав обычно был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбалки; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по замерзшим рекам. Начинался гололед, и ходить нужно было осторожно. По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал кучами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это предвещало, что следующее лето будет хлебным.

УНИАН

Гололедица на Федота – примета, что такая погода продержится достаточно долго.

Обильные снегопады 20 ноября – весной будет сильное половодье.

Снег 20 ноября ложится на влажную землю – рожь хорошо уродит.

Именины 20 ноября

День ангела (именины) сегодня, 20 ноября, празднуют: Александр, Алексей, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор, Федот.

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