США одобрили третью COVID-прививку для всех граждан от 18 лет

США одобрили третью COVID-прививку для всех граждан от 18 лет

Американцам также разрешили смешивать вакцины.

США в пятницу, 19 ноября, одобрили третью прививку вакцинами против COVID-19 для всех граждан от 18 лет.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что пациенты смогут получить дополнительную дозу препаратов от Pfizer или Moderna через шесть месяцев после полной вакцинации, а от Johnson & Johnson – через два месяца после первой прививки.

Американцам также разрешили смешивать вакцины. Кроме того, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США объявили об усилении рекомендации по ревакцинации людей от 50 лет, чтобы предотвратить зимний всплеск COVID-19.

Ранее компания Pfizer опубликовала результаты третьей фазы клинических испытаний третьей дозы своей вакцины от коронавируса, заявив, что дополнительная прививка защищает на 95,6%.

Напомним также об исследовании Национального института здравоохранения США, показавшем, что реципиенты Johnson & Johnson могут извлечь больше пользы от ревакцинации разработкой Moderna или Pfizer с BioNTech.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.