Ляшко рассказал, когда в Украине начнут делать третью COVID-прививку

Третья доза будет, уверил министр.

В Украине будут вводить бустерную Третью дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат по меньшей мере 60% взрослого населения.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, страна заключила контракты на поставку препаратов, которые поступят в Украину. Впрочем, когда именно и какие вакцины получим, Ляшко не сообщил.

"Третья, бустерная доза, в Украине будет. Но приоритетом для власти и для всех сейчас должна быть вакцинация по крайней мере первыми дозами. Чем больше украинцев будут вакцинированы двумя дозами, тем лучше эпидситуация в стране. Мы перейдем на бустер, когда вакцинируем по меньшей мере 60% украинцев, по крайней мере, одной дозой", — подчеркнул глава Минздрава.

Министр Виктор Ляшко о прогнозах эпидситуации и как проходит вакцинальная кампания

К слову, в настоящее время в Украине проведено более 22 млн COVID-прививок. Две дозы вакцины получили более 9 млн. украинцев.

Как сообщалось, более 600 тысяч украинцев не пришли на вторую дозу прививки от "коведа". Следует отметить, что любая вакцина имеет рекомендованный интервал меж уколами. Да, вторую дозу Pfizer рекомендуется делать на 21-28 день после первого укола; Moderna – на 28 день, CoronaVac – на 14-28 день. В AstraZeneca самый большой коридор, вторично прививаться можно через 4-12 недель.

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