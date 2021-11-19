Ляшко розповів, коли в Україні почнуть робити третє COVID-щеплення

Третя доза буде, запевнив міністр.

В Україні будуть вводити бустерну Третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, країна уклала контракти на постачання препаратів, які надійдуть до України. Утім, коли саме і які вакцини отримаємо, Ляшко не повідомив.

"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", - наголосив голова МОЗ.

Міністр Віктор Ляшко про прогнози щодо епідситуації та як відбувається вакцинальна кампанія

До слова, наразі в Україні проведено понад 22 млн COVID-щеплень. Дві дози вакцини отримали понад 9 млн українців.

Як повідомлялося, понад 600 тисяч українців не прийшли на другу дозу щеплення від "ковіду". Слід зазначити, що кожна вакцина має рекомендований інтервал між уколами. Так, другу дозу Pfizer рекомендовано робити на 21-28 день після першого уколу; Moderna - на 28 день, CoronaVac - на 14-28 день. В AstraZeneca найбільший коридор, вдруге щепитися можна через 4-12 тижнів.

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