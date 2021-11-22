Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять вбиратися

Думати, що всі представниці прекрасної статі однаково люблять вбиратися, велика помилка.

В одних у гардеробі мало речей, зате всі вони функціональні і добре поєднуються одна з одною, в інших шафи ломляться від вбрань, тому їх рідко можна двічі побачити в тому самому. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять вбиратися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята намагаються щодня мати різний вигляд через свою двоїстість: дві людини, які – хоч і важко – уживаються у них усередині, просто не можуть одягатися однаково. Кількість різних речей у їхній квартирі зашкалює, але представниці знака регулярно поповнюють свій гардероб. Водночас вони добре знаються та орієнтуються в модних трендах, вміють вибирати те, що пасує особисто їм, і мають вигляд як із обкладинки глянцевого журналу.

Діва (22.08 – 23.09)

Дів не назвеш фанатами моди – вони не завжди знають, що потрібно носити саме зараз, натомість у мистецтві збирати образ із найрізноманітніших – і, здавалося б, непоєднуваних – предметів гардеробу та аксесуарів їм немає рівних. Представниць знака відрізняє ще й те, що вони ніколи не викидають речі, якщо ті не стали непридатними. Тому на світському заході вони можуть вразити запрошених приголомшливим комплектом, що складається з вінтажної – бабусиної – блузки та сучасних брендових речей.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які відомі своїм тонким смаком і пристрастю до мистецтва, не тільки люблять, а й вміють вбиратися: до того ж це стосується і чоловіків, яким теж далеко не однаково, який вигляд вони мають. Вони можуть довгий час проводити перед дзеркалом, продумуючи, які джинси підходять до того чи того джемпера і сорочки, а також якою шийною хусткою всю цю пишність краще увінчати. Про жінок і говорити нема чого: до вечірнього заходу вони починають готуватися від самого ранку.

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