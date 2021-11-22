Астрологічний прогноз на 22 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Порада дня: необхідно побоюватися брехунів, злодіїв та шахраїв – особливо це стосується незнайомих людей. Необхідно уникати занадто тісного спілкування з ними, не варто бути відвертими з ними і довіряти важливі таємниці.

Символ дня: павук.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 1.

Колір: блакитний.

Камені дня: зелений гранат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: велика ймовірність недуг шлунково-кишкового тракту. Хвороби, що розпочалися цього дня, будуть тривалими – щоб хоча б трохи скоротити час їхньої дії, необхідно одразу вжити заходів: звернутися до лікаря, розпочати курс терапії.

Афоризм дня: "Береженого бог береже".

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Шлюб і відносини дня: день однаково несприятливий як для весілля, такі для розлучення.

Містика дня: можна читати змови, які обіцяють успіх у кар'єрі, бізнесі та фінансах.

Табу дня: необхідно остерігатися неадекватних людей, особливо якщо вони перебувають під впливом винної пари.

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