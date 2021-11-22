Астрологический прогноз на 22 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Совет дня: необходимо опасаться лжецов, воров и мошенников – особенно это касается незнакомых людей. Необходимо избегать чересчур тесного общения с ними, не стоит откровенничать с ними и доверять важные тайны и секреты.
Символ дня: паук.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 1.
Цвет дня: голубой.
Камни дня: хризолит, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: велика вероятность недугов желудочно-кишечного тракта. Болезни, начавшиеся в этот день, будут продолжительными – чтобы хотя бы немного сократить время их действия, необходимо сразу же принять меры: обратиться к врачу, начать курс терапии.
Афоризм дня: "Береженого бог бережет".
Геометрическая фигура дня: асимметрия.
Брак и отношения дня: день одинаково неблагоприятен как для свадьбы, так и для развода.
Мистика дня: можно читать заговоры, сулящие удачу в карьере, бизнесе и финансах.
Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных людей, особенно если они находятся под влиянием винных паров.
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