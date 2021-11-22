22 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По приметам этого дня судили о погоде на ближайшие дни. Иней обещал морозы, а туман – оттепели.

Какой сегодня день

В понедельник, 22 ноября, в мире отмечают День сына, этого праздника нет в международном календаре, впрочем, его активно отмечают во всем мире, а в социальных сетях устраивают флешмоб с поздравлениями.

В Ливане в этот день празднуют День Независимости, в Армении – День банковского работника, в Кыргызстане – День работника прокуратуры, в Венесуэле – День психолога.

Памятные даты 22 ноября

1087 – убит святой Ярополк Изяславович.

1675 – Оле Ремер представил в Парижскую академию отчет об определении скорости света.

1708 — РПЦ, по инициативе Петра I, провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе, которая, несмотря на почти трехсотлетнюю давность и неправомерность наложения, до сих пор считается Московским партиархатом легитимной.

1764 — указом Екатерины II упразднено гетманство в Украине.

1906 – в Российской империи началась аграрная реформа Столыпина.

1938 — Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой республики.

1963 — в Далласе произошло одно из самых громких убийств ХХ века. Ли Гарви Освальд застрелил президента США Джона Кеннеди (JFK).

Associated Press

1990 — 65-летняя Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра страны.

2004 – начало Оранжевой революции.

2005 — указом Президента В. Ющенко в Украине 22 ноября провозглашен Днем Свободы.

Церковный праздник сегодня 22 ноября

22 ноября православная церковь чтит память преподобной Матроны Царьградской, жившей в 5 веке в Константинополе. В юности Матрону выдали замуж за богатого человека, у них родилась дочь. Но Матрона полюбила ходить в храм, где много времени проводила в молитвах и беседах с благочестивыми людьми. Она стала подражать их богоугодной жизни, смиряя плоть сдержанностью и постом, за что подвергалась нападкам со стороны мужчины.

Наконец Матрона решила оставить семью и посвятить жизнь служению Богу. Чтобы мужчина не смог ее найти, женщина решила пойти в мужской монастырь. Отдав дочь на воспитание знакомой старицы, Матрона остригла волосы, переоделась в мужское платье и пришла в монастырь преподобного Вассиана под именем евнуха Вавилы. Когда игумен раскрыл тайну Матроны (ему было видение об этом), он отправил ее в соседний город в женский монастырь, где праздники прожила долгие годы, поражая сестер своим благочестием. Впоследствии она сама стала настоятельницей обители.

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Что нельзя делать в этот день

Не отдавайте никому сегодня свою старую не выстиранную одежду, потому что можете отдать свое счастье в чужие руки.

Старайтесь ни с кем не ссориться. Будьте дружелюбны и приветливы.

Приметы на 22 ноября

На Руси говорили, что "С Матроны зимняя зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор". По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней обещал морозы, а туман — оттепели. О предстоящем потеплении говорили и гуси, что вышли на лед в поисках открытой воды, а вот если на Матрену облачная и снежная погода, это предвещало непогоду, в этот день можно было предсказать будущий урожай: иной обещал урожай овса, а дождь — пшеницы.

иллюстрация / pixabay.com

Именины 22 ноября

День ангела (именины) сегодня, 22 ноября, отмечают: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Семен, Тимофей, Федор.

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