Луна воздействует на все сферы нашей жизни, прежде всего – на состояние волос.

Положение Луны на небе подскажет, когда стоит стричь волосы, а когда нет. Когда окрашивать их химическими красителями, а когда – натуральными. Стоит делать химическую и биологическую завивку или лучше немного подождать? Об этом расскажет лунный календарь стрижек на ноябрь 2021 года.

1 ноября – 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

Стрижка и укладка, сделанные в этот день, дольше сохраняют свою форму, а завивка дольше держится на волосах. Можно также красить волосы – в том числе и закрашивать седину, краска долго не "полиняет". Можно также проводить оздоровительные процедуры для волос – маски, обертывания и ополаскивания отваром лечебных трав.

2-3 ноября - 27-28 лунные дни, убывающая Луна в знаке Весов

Не лучшее время для стрижки: волосы будут отрастать быстрее, но при этом станут утончаться и топорщиться в разные стороны, из-за чего их практически невозможно будет уложить. Зато можно тонировать волосы, а вот кардинально менять их цвет звезды не рекомендуют – вряд ли он будет к лицу.

4 ноября – 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона

Поскольку срезанные сегодня волосы будут отрастать плохо, стричь волосы можно только в том случае, если необходимо сохранить форму прически на максимально долгое время.

5 ноября - 1-2 лунные дни, новолуние в знаке Скорпиона

Сделанная в этот день стрижка не только ускорит рост волос, но и оздоровит их – сделает гуще и эластичнее. Окрашивать их желательно растительными красителями – они не навредят, а, напротив, принесут пользу волосам.

6-7 ноября - 3-4 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца

Нежелательно стричься и укладывать волосы – результат старательной работы парикмахера очень быстро придет в негодность: стрижка отрастет, а укладка растреплется буквально через несколько часов.

8-9 ноября – 5-6 лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога

Стрижка сделает уставшие волосы сильными и здоровыми, они перестанут сечься и будут меньше выпадать. Удачным также станет окрашивание волос, можно даже поэкспериментировать с радикальными цветами. Химическая завивка, сделанная в этот день, окажет щадящее влияние на волосы.

10-11 ноября – 7-8 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

Любое воздействие на волосы может иметь негативные последствия – они станут слабыми, обессиленными, тусклыми и безжизненными, поэтому нужно просто оставить их в покое.

12-14 ноября - 9, 10, 11 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб

Нежелательно не только подвергать волосы химическому воздействию – оно может сделать волосы сухими и ломкими, но и стричь их, и даже просто мыть голову – это может стать причиной появления перхоти.

15-16 ноября - 12-13 лунные дни, растущая Луна в знаке Овна

Дни не подходят для стрижки, она может негативно сказаться на состоянии волос: они станут слабыми, с секущимися кончиками и начнут усиленно выпадать. А вот окрашивание и тонирование окажутся удачными, не говоря уже о процедурах, укрепляющих как сами волосы, так и их корни: можно делать обертывания, массаж кожи головы и ополаскивать волосы отварами лечебных трав.

17-18 ноября - 14-15 лунные дни, растущая Луна в знаке Тельца

Не стоит откладывать намеченное на этот день посещение салона красоты – любые парикмахерские процедуры улучшат состояние волос и оздоровят их. Можно также осветлять волосы, закрашивать седину и выщипывать брови.

19 ноября – 16-й лунный день, полнолуние в знаке Тельца

Неблагоприятный лунный день для любых манипуляций с волосами, в том числе и стрижек: нельзя даже выравнивать челку или состригать посеченные кончики – это приведет к ухудшению состояния волос.

20-21 ноября - 17-18 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов

От стрижки лучше отказаться – волосы станут тоньше и могут начать виться. Не стоит утяжелять укладку лаком и пенкой, особенно теми, что содержат силиконы – волосам это не понравится, они могут растрепываться и ломаться.

22-24 ноября - 19, 20, 21 лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

Нужно отказаться от любых манипуляций с волосами – стрижки, окрашивания волос, укладки, поскольку все они обречены на провал. Показаны увлажняющие и питательные маски – особенно это касается сухих и поврежденных волос.

25-26 ноября - 22-23 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Стрижку можно делать только в том случае, если есть желание замедлить рост волос и на долгое время сохранить ее форму.

27-28 ноября – 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

Удачными будут оздоровительные процедуры: они укрепят корни волос, улучшится их структура, ускорится их рост, а выпадение значительно уменьшится.

29-30 ноября - 25-26 лунные дни, убывающая Луна в знаке Весов

Со стрижкой лучше повременить: она может негативно сказаться не только на внешности, но и на здоровье – особенно зрении.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку