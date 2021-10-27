Місяць впливає на всі сфери нашого життя, передусім — на стан волосся.

Положення Місяця на небі підкаже, коли варто стригти волосся, а коли ні. Коли фарбувати його хімічними барвниками, а коли — натуральними. Варто робити хімічну і біологічну завивку або краще трохи зачекати? Про це розповість місячний календар стрижок на листопад 2021 року.

1 листопада — 26-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

Стрижка та укладка, зроблені цього дня, довше зберігають свою форму, а завивка довше тримається на волоссі. Можна також фарбувати волосся — зокрема і зафарбовувати сивину, фарба довго не "злиняє". Можна також проводити оздоровчі процедури для волосся — маски, обгортання і ополіскування відваром лікувальних трав.

2-3 листопада — 27-28 місячні дні, спадний Місяць у знаку Терезів

Не найкращий час для стрижки: волосся буде відростати швидше, але водночас стане стоншуватися і стовбурчитися в різні боки, через що його практично неможливо буде укласти. Зате можна тонувати волосся, а ось кардинально змінювати його колір зірки не рекомендують — навряд чи він пасуватиме.

4 листопада — 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіона

Оскільки зрізане сьогодні волосся буде відростати погано, стригти волосся можна тільки в тому разі, якщо необхідно зберегти форму зачіски на максимально довгий час.

5 листопада — 1-2 місячні дні, Молодик у знаку Скорпіона

Зроблена цього дня стрижка не тільки прискорить ріст волосся, але і оздоровить його — зробить густішим і еластичнішим. Фарбувати йогог бажано рослинними барвниками — вони не зашкодять, а, навпаки, принесуть користь волоссю.

6-7 листопада — 3-4 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Стрільця

Небажано стригтися і укладати волосся — результат старанної роботи перукаря дуже швидко прийде в непридатність: стрижка відросте, а укладання розтріпається буквально через кілька годин.

8-9 листопада — 5-6 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Козорога

Стрижка зробить втомлене волосся сильним і здоровим, вони припинить сіктися і буде менше випадати. Вдалим також стане фарбування волосся, можна навіть поекспериментувати з радикальними кольорами. Хімічна завивка, зроблена цього дня, справить щадний вплив на волосся.

10-11 листопада — 7-8 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Водолія

Будь-який вплив на волосся може мати негативні наслідки — воно стане слабким, знесиленим, тьмяним і млявим, тому потрібно просто дати йому спокій.

12-14 листопада — 9, 10, 11 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Риб

Небажано не тільки піддавати волосся хімічному впливу — воно може зробити волосся сухим і ламким, а й стригти його, і навіть просто мити голову — це може стати причиною появи лупи.

15-16 листопада — 12-13 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Овна

Дні не підходять для стрижки, вона може негативно позначитися на стані волосся: воно стане слабким, з кінчиками, які січуться, і почне посилено випадати. А ось фарбування і тонування виявляться вдалими, не кажучи вже про процедури, що зміцнюють як саме волосся, так і його корені: можна робити обгортання, масаж шкіри голови і обполіскувати волосся відварами лікувальних трав.

17-18 листопада — 14-15 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Тельця

Не варто відкладати намічене на цей день відвідування салону краси — будь-які перукарні процедури поліпшать стан волосся і оздоровлять його. Можна також освітлювати волосся, зафарбовувати сивину і вискубувати брови.

19 листопада — 16-й місячний день, повний місяць у знаку Тельця

Несприятливий місячний день для будь-яких маніпуляцій із волоссям, зокрема і стрижок: не можна навіть вирівнювати чубок або зістригати посічені кінчики — це призведе до погіршення стану волосся.

20-21 листопада — 17-18 місячні дні, спадний Місяць у знаку Близнят

Від стрижки краще відмовитися — волосся стане тоншим і може почати витися. Не варто обтяжувати укладку лаком і пінкою, особливо тими, що містять силікони — волоссю це не сподобається, воно можуть розтріпуватися і ламатися.

22-24 листопада — 19, 20, 21 місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

Потрібно відмовитися від будь-яких маніпуляцій з волоссям — стрижки, фарбування, укладання, оскільки всі вони приречені на провал. Показані зволожувальні і живильні маски — особливо це стосується сухого і пошкодженого волосся.

25-26 листопада — 22-23 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева

Стрижку можна робити тільки в тому разі, якщо є бажання сповільнити ріст волосся і на довгий час зберегти її форму.

27-28 листопада — 24-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

Вдалими будуть оздоровчі процедури: вони зміцнять коріння волосся, покращиться його структура, прискориться його зростання, а випадання значно зменшиться.

29-30 листопада — 25-26 місячні дні, спадний Місяць у знаку Терезів

Зі стрижкою краще зачекати: вона може негативно позначитися не тільки на зовнішності, але і на здоров'ї — особливо зорі.

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