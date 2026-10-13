Волосся буде чистим навіть без шампуню: незвичайний тренд набирає популярності

Як помити волосся без шампуню / © Credits

Реклама

Відмова від шампуню стає новим трендом у догляді за волоссям. Метод, відомий як «no-poo», передбачає очищення шкіри голови без звичних мийних засобів — лише за допомогою води та ретельного масажу.

Про дедалі популярніший спосіб догляду за волоссям пише Top.pl.

Реклама

Прихильники «no-poo» не відмовляються від гігієни, а замінюють шампунь механічним очищенням. Під час масажу забруднення і шкірне сало розподіляються по волоссю, після чого їх змивають водою.

Реклама

Щоб правильно помити волосся без шампуню, спочатку потрібно добре змочити шкіру голови теплою водою. Потім її радять масажувати кінчиками пальців круговими рухами протягом 3–5 хвилин. Після цього волосся необхідно ретельно промити теплою водою.

Якщо кінчики залишаються сухими, на них можна нанести невелику кількість кондиціонера, а потім змити його. Водночас простого змочування і швидкого ополіскування волосся недостатньо — ключовим етапом такого способу очищення є саме тривалий масаж.

Утім, метод «no-poo» підходить не всім. Відмовлятися від шампуню не радять людям із тонким волоссям, дуже жирною шкірою голови, а також тим, хто регулярно займається спортом. Натомість такий спосіб догляду може підійти власникам сухого, сильно знебарвленого, кучерявого або високопористого волосся.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи можна привчити волосся менше жирніти та що буде, якщо рідко мити голову.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів