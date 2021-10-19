США одобрят "смешивание и сочетание" бустерных COVID-вакцин — NYT

Полностью вакцинированные американцы смогут получить третью прививку от коронавируса препаратом другого производителя.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует одобрить подход "смешивания и сочетания" в прививании бустерными дозами вакцины от COVID-19.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The New York Times.

Отмечается, что эксперты позволят полностью вакцинированным американцам получить третью прививку от коронавируса препаратом другого производителя.

На прошлой неделе консультативная группа FDA представила исследование Национального института здравоохранения США, показавшее, что реципиенты Johnson & Johnson могут получить больше пользы от ревакцинации разработкой Moderna или Pfizer-BioNTech.

Так, у пациентов, которые ранее получили прививку однодозовой вакциной от Johnson & Johnson, после бустерного укола Moderna уровень антител за 15 дней увеличился в 76 раз, тогда как после повторной вакцинации J&J — в четыре раза.

В то же время эксперты подчеркивают, что новые данные основаны на небольших группах добровольцев и краткосрочных результатах.

В прошлом месяце эксперты США рекомендовали третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска.

Ожидается, что к вечеру среды FDA также одобрит ревакцинацию препаратами Moderna и Johnson & Johnson. Впоследствии этот вопрос рассмотрят Центры по контролю и профилактике заболеваний США, и уже к концу недели еще десятки миллионов американцев будут иметь право на дополнительные прививки.

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