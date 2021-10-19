19 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день по традиции подводятся итоги, подсчитывается урожай и распределяются запасы на зиму, а после устраиваются посиделки в семейном кругу.

Какой сегодня день

Во вторник, 19 октября, в мире отмечают Международный день кредитных союзов. В Ниуэ в этот день празднуют День Конституции, в Албании — День беатификации матери Терезы, в Армении — День ракетно-артиллерийских войск, в Молдове — День юриста, в Канаде — Национальный день осведомленности о псориатическом артрите, в США — День борьбы с раком молочной железы .

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Памятные даты 19 октября

1812 — Наполеон покинул Москву.

1943 — Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин.

1947 — начался (19-21 октября) массовый (около 150 тыс. Человек) вывоз украинцев в Сибирь.

1955 — советские войска оставили территорию Австрии.

1956 — СССР и Япония подписали в Москве декларацию о прекращении состояния войны и восстановление дипломатических отношений.

Церковный праздник сегодня 19 октября

19 октября православная церковь чтит память святого Фомы — одного из Двенадцати апостолов. Фома жил в Галилее и занимался рыболовством, пока не услышал однажды проповедь Христа, побудившую его оставить дом и присоединиться к Иисусу в его странствиях. Вскоре он был избран в число ближайших учеников. По преданию, Фому прозвали "близнецом", поскольку внешне он был очень похож на Христа.

Один из библейских эпизодов, связанных с Фомой, известный, наверное, каждому — хотя бы по номинальному прозвищу "Фома неверующий", которым награждают людей, которые сомневаются в чем-то. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома не присутствовал во время первого явления воскресшего Иисуса апостолам и не мог поверить в то, что произошло чудо. Фома поверил в воскресение Христа, когда Спаситель явился ему и позволил прикоснуться к своим ранам.

Что нельзя делать этого дня

В этот день нельзя ссориться.

В Фомин день категорически нельзя лениться, залеживаться в постели и зря тратить время — апостол не любит лентяев.

Девушкам и женщинам в этот день строго запрещено болтать попусту, лучше посвятить время домашним делам.

Также в день Фомы нельзя было отказывать в хлебной милостыни нуждающимся — жадность может повлечь за собой будущий неурожай.

И обязательно 19 октября нужно отдать долги, если они есть, иначе финансовые проблемы могут преследовать весь год.

Приметы на 19 октября

Наши предки день Фомы Неверующего проводили празднично. В этот день по традиции подводятся итоги, подсчитывается урожай и распределяются запасы на зиму, а после устраиваются посиделки в семейном кругу. Если погреба были полны, люди шли в церковь, чтобы поставить свечку в благодарность святому.

Хозяйки в этот день готовят соленья, варят варенье и компоты. Считается, что если 19 октября заготовить много запасов, то зимний период пройдет без проблем, так как апостол покровительствует запасливым людям.

Считается, что со дня Фомы начинаются сильные ветры и бураны, возможны и неожиданные снегопады. В этот день опасались пробуждения нечистой силы, сеющей болезни. С помощью осиновых сучков в домах проводили специальный обряд, защищающий от нападения злых духов и лихорадки.

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Если вечерняя заря ярко-красного цвета и держится очень долго, то ожидается непогода.

Увидели ворон, которые собираются в стаи — грядет непогода.

Стоит ясная безветренная погода — вскоре похолодает.

Именины 19 октября

День ангела (именины) сегодня, 19 октября, празднуют: Дмитрий, Иван, Макар, Никанор.

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