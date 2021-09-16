Церковные праздники в октябре 2021: православный календарь на месяц

Какой завтра церковный праздник? Когда праздновать Покрова Пресвятой Богородицы? В какой день отмечать праздник чудотворной Иверской иконы Божьей Матери? Какие дни в октябре 2021 является постными? Ответы в церковном календаре по дням на октябрь 2021 года.
14 октября православные верующие будут отмечать важный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Этот день приходится на четверг и будет выходным, поскольку в этот день вместе с Покровом отмечается День защитника Украины, что является официальным государственным праздником с 2015 года.
Длительных постов в октябре не будет, только однодневные — по средам и пятницам.
Каждый день в православии почитается определенный святой или какое-то важное религиозное событие:
- 1 октября — день памяти преподобного Евмения; преподобной Евфросинии Суздальской; преподобного Илариона Оптинского.
- 2 октября — мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта; мученика Зосимы Пустынника Киликийского.
- 3 октября — великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.
- 4 октября — апостола от 70-ти Кодрата, священномученика Ипатия епископа Эфесского и Андрея пресвитера его.
- 5 октября — пророка Ионы; священномученика Фоки Синопского; Собор Тульских святых.
- 6 октября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; мученицы Ираиды Александрийской.
- 7 октября — первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской.
- 8 октября — преподобных Евфросинии Александрийской и Ефросинии (в миру Феодулии) Суздальской; преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского.
- 9 октября — кончина апостола и Евангелиста Иоанна Богослова; святителя Тихона (Белавина).
- 10 октября — мучеников Калистрата и жены его: Гимнасия и других.
- 11 октября — Собор преподобных отцов Киево-Печерских; святителя Харитона Исповедника, епископа; преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
- 12 октября — преподобного Кириака отшельника; обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского; священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского и Латвийского.
- 13 октября — священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении; святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
- 15 октября — священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.
- 16 октября — Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона.
- 17 октября — священномученика Иерофея Афинского, епископа.
- 18 октября — мученицы Харитины Амисийской (Понтийской).
- 19 октября — апостола Фомы.
- 20 октября — преподобного Сергия Послушливого, Печерского.
- 21 октября — преподобной Пелагии Антиохийской; преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского, игумена; преподобного Трифона Вятского, архимандрита.
- 22 октября — апостола Иакова Алфеева.
- 23 октября — Собор Волынских святых мученика Евлампия и мученицы Евлампии.
- 24 октября — Собор преподобных Оптинских старцев; апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов; преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского.
- 25 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника.
- 26 октября — Иверской иконы Божией Матери.
- 27 октября — преподобной Параскевы Сербской.
- 28 октября — преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона; преподобномученика Лукиана Антиохийского, пресвитера.
- 29 октября — мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни; преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского.
- 30 октября — пророка Осии; преподобомученика Андрея Критского.
- 31 октября — апостола и евангелиста Луки.
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