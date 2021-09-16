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Церковные праздники в октябре 2021: православный календарь на месяц

Церковные праздники в октябре 2021: православный календарь на месяц

Єдина помісна Українська Православна Церква

Какой завтра церковный праздник? Когда праздновать Покрова Пресвятой Богородицы? В какой день отмечать праздник чудотворной Иверской иконы Божьей Матери? Какие дни в октябре 2021 является постными? Ответы в церковном календаре по дням на октябрь 2021 года.

14 октября православные верующие будут отмечать важный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Этот день приходится на четверг и будет выходным, поскольку в этот день вместе с Покровом отмечается День защитника Украины, что является официальным государственным праздником с 2015 года.

Длительных постов в октябре не будет, только однодневные — по средам и пятницам.

Каждый день в православии почитается определенный святой или какое-то важное религиозное событие:

  • 1 октября — день памяти преподобного Евмения; преподобной Евфросинии Суздальской; преподобного Илариона Оптинского.
  • 2 октября — мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта; мученика Зосимы Пустынника Киликийского.
  • 3 октября — великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.
  • 4 октября — апостола от 70-ти Кодрата, священномученика Ипатия епископа Эфесского и Андрея пресвитера его.
  • 5 октября — пророка Ионы; священномученика Фоки Синопского; Собор Тульских святых.
  • 6 октября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; мученицы Ираиды Александрийской.  
  • 7 октября — первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской.
  • 8 октября — преподобных Евфросинии Александрийской и Ефросинии (в миру Феодулии) Суздальской; преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского.
  • 9 октября — кончина апостола и Евангелиста Иоанна Богослова; святителя Тихона (Белавина).
  • 10 октября — мучеников Калистрата и жены его: Гимнасия и других.
  • 11 октября — Собор преподобных отцов Киево-Печерских; святителя Харитона Исповедника, епископа; преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
  • 12 октября — преподобного Кириака отшельника; обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского; священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского и Латвийского.
  • 13 октября — священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении; святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
  • 14 октябряПокров Пресвятой Богородицы.
  • 15 октября — священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.
  • 16 октября — Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона.
  • 17 октября — священномученика Иерофея Афинского, епископа.
  • 18 октября — мученицы Харитины Амисийской (Понтийской).
  • 19 октября — апостола Фомы.
  • 20 октября — преподобного Сергия Послушливого, Печерского.
  • 21 октября — преподобной Пелагии Антиохийской; преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского, игумена; преподобного Трифона Вятского, архимандрита.
  • 22 октября — апостола Иакова Алфеева.
  • 23 октября — Собор Волынских святых мученика Евлампия и мученицы Евлампии.
  • 24 октября — Собор преподобных Оптинских старцев; апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов; преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского.
  • 25 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника.
  • 26 октября — Иверской иконы Божией Матери.
  • 27 октября — преподобной Параскевы Сербской.
  • 28 октября — преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона; преподобномученика Лукиана Антиохийского, пресвитера.
  • 29 октября — мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни; преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского.
  • 30 октября — пророка Осии; преподобомученика Андрея Критского.
  • 31 октября — апостола и евангелиста Луки.

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