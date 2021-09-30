Курс доллара и евро на 1 октября

Стоимость доллара составляет 26,61 грн, а евро — 30,82 грн.
В пятницу, 1 октября, доллар подорожает, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 2 и 3 октября.
Официальные курсы валют Нацбанка на 1 октября:
- Доллар США — 26,61 грн (плюс 4 коп)
- Евро — 30,82 грн (минус 16 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 30 сентября:
- Доллар США — 26,5/26,7 грн.
- Евро — 30,7/31,0 грн.
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