Курс доллара и евро на 1 октября

Курс доллара и евро на 1 октября

Стоимость доллара составляет 26,61 грн, а евро — 30,82 грн.

В пятницу, 1 октября, доллар подорожает, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 2 и 3 октября.

Официальные курсы валют Нацбанка на 1 октября:

Доллар США — 26,61 грн (плюс 4 коп)

Евро — 30,82 грн (минус 16 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 30 сентября:

Доллар США — 26,5/26,7 грн.

Евро — 30,7/31,0 грн.

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