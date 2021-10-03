Курс доллара и евро на 4 октября

Стоимость доллара составляет 26,6 грн, а евро — 30,9 грн.
В понедельник, 4 октября, доллар останется стабильным, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 4 октября:
- Доллар США — 26,61 грн (без изменений).
- Евро — 30,87 грн (плюс 5 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 3 октября:
- Доллар США — 26,50/26,70 грн.
- Евро — 30,60/31,00 грн.
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