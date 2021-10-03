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Курс доллара и евро на 4 октября

Курс доллара и евро на 4 октября

Национальный банк Украины

Стоимость доллара составляет 26,6 грн, а евро — 30,9 грн.

В понедельник, 4 октября, доллар останется стабильным, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 4 октября:

  • Доллар США — 26,61 грн (без изменений).
  • Евро — 30,87 грн (плюс 5 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 3 октября:

  • Доллар США — 26,50/26,70 грн.
  • Евро — 30,60/31,00 грн.

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