Народные приметы, обряды и обычаи 4 октября

Полевые мыши переселяются в человеческих жилищ осенью — на суровую зиму.

4 октября церковь и верующие чтят память отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, апостола от 70-ти Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Даниила Шужгорского, преподобного Иосифа Заоникиивского, священномучеников Ипатия, епископа, и Андрея, пресвитера, святителей Исакия и Мелетия, епископов Кипрских, мучеников Евсевия и Приска.

4 ноября: церковный праздник

Кодрат — один из апостолов от семидесяти. Родился вероятно во второй половине I века. Стал епископом в Афинах после погибшего мученической смертью Публия. Однако Дмитрий Ростовский называет его епископом Магнезии.

В 126 году он представил императору Адриану, когда тот находился в Малой Азии, произведение в защиту христиан — "Апологию". Его труд имел успех — император издал указ не осуждать никого без доказательств.

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Также его произведением признается послание к Диогнету, сохранившееся до наших дней.

Будучи апостолом Христовым, он был свидетелем крестной смерти Господа и затем вдохновенно проповедовал христианство в Греции, за что был побит камнями, но выжил. Затем его посадили в тюрьму. Кодрат умер, утомленный голодом в темнице. Апостола Кодрата признают первым из греческих христианских апологетов.

4 ноября: народные традиции

Начинали готовиться к зиме. О тех, кто легкомысленно, говоря: "Пустой хозяин по Кондрате не имеет еще кожуха в доме". Считали, что резкий северо-восточный ветер — на холодную зиму.

4 ноября: что следует делать

Говорили, что 4 октября нужно обязательно работать, поскольку именно это сулит счастье. Вечером топили сарая, у которых собирались молотильщики, пели песни и разговаривали. Принято начинать работу в полночь — для этого разводили костер. Работников 4 октября угощали овсяной кашей.

4 ноября: украинские народные приметы

Если полевые мурашки вытащили высокие кочки, то осень и весна будут дождевыми, с буйными водоемами.

Когда подушки гнезд в рыжих лесных муравьев толстые и крепко сложены, то зима будет морозной.

Полевые мыши переселяются в человеческие жилища осенью — на суровую зиму, а весной — мокрое лето; если болотные мыши устраивают этаж кочек гнезда — на мокрую весну.

4 ноября: что категорически запрещено делать

есть до восхода солнца;

ходить в лес.

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