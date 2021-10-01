Мистический прогноз на октябрь: что руны нам предвещают

Эзотерики трактуют 24 давние символы получили известность благодаря уникальности значений и особым качествам.

Руны — это древняя германская и нордическая азбука. Старейшие известные руны были отчеканены в Дании и происходят из около 200 года. Однако рунические символы — это не просто древняя система письменности, они использовались и используются и в магических целях. Руны вырезались на различных материалах, которые якобы усиливали их свойства. Каждый рунический знак символизирует целое понятие, поэтому викинги использовали руны в качестве талисманов и для гадания.

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Руна месяца "Беркана"

ТСН.ua

"Беркана" — восемнадцатая руна германского Старшего или первого Футарка, то есть рунической азбуки. Специалисты считают, что название руны означает "береза" и соответствует богини этих деревьев Берти. Также эту руну называют женской.

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Ее значение говорит об общем достаток, умственное, физическое и духовное возрастание и увольнения. Не исключены обещания новых начинаний. Руна подсказывает, что следует пробудить желание. Возможны любовные интриги или что-то новое в старых отношениях.

Пришло время начать новые дела. Новый день очистит ваш дом и проложит путь новой энергии, что позволит вам вдохновения. Завершите старое или откажитесь от чего, чтобы успешно двигаться вперед. Эта руна считает, что следует обдумать новые вызовы.

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Руна месяца "Лагуз"

ТСН.ua

"Лагуз" — это двадцать первый руна нордического Футарка. Ее название означает "вода", "море", хотя есть и такие экзотические названия как "лук-порей".

Эта руна подсказывает, что следует быть в потоке и найти источник достатка. Для этого нужно время от времени восстанавливать свои силы и органично расти. Не отвергайте для движения в реальном мире фантазии, воображение и решения психологических вопросов. Не бойтесь мечтать и погружаться в неизвестный, скрытый и глубокий внутренний мир.

Также следует пить больше воды, есть здоровую пищу, чтобы в полной мере ощутить свою жизненную силу. Жизненный отток унесет вас от берега и перед вами откроются новые горизонты. Вы доверяете естественному ходу вещей, чтобы все успеть.

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Руна месяца "Совило"

ТСН.ua

Совило или Соуло — это шестнадцатая руна германского Первого Футарка. Название этой руны означает "Солнце". В некоторых неонацистских и неоязыческих движениях она называется "Зиг" (от немецкого Sieg — "победа") и иногда утверждается, что это — ее первоначальное название, что является неправдой.

С точки зрения эзотерики эта руна означает успех, достижение цели. Речь идет о самой силу жизни. Наступает время, когда доступна сила для положительных изменений в жизни, победы, здоровье, успех.

Позаботьтесь о своих целостности и гармонии.

На вас сейчас благословение доброй судьбы и у вас есть сила осуществить свои мечты. Позитивные мысли и созидания чего-то нового будут вознаграждены удачным решением ваших вызовов. Пора пробиваться вперед. Будьте честны со своим сердцем, которое иногда мудрее вас.

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