Містичний прогноз на жовтень: що руни нам віщують

Езотерики трактують 24 давні символи, які отримали популярність завдяки унікальності значень та особливим якостям.

Руни — це давня германська і нордична абетка. Найстарші відомі руни були викарбувані в Данії і походять з близько 200 року. Проте рунічні символи - це не просто давня система писемності, вони використовувалися і використовуються і в магічних цілях. Руни вирізалися на різноманітних матеріалах, які нібито підсилювали їх властивості. Кожний рунічний знак символізує ціле поняття, тому вікінги використовували руни як талісмани та для ворожіння.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах на жовтень 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна місяця "Беркана"

ТСН.ua

"Беркана" — вісімнадцята руна германського Старшого або першого Футарка, тобто рунічної абетки. Спеціалісти вважають, що назва руни означає "береза" і відповідає богині цих дерев Берті. Також цю руну називають жіночою.

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Її значення говорить про загальний достаток, розумове, фізичне і духовне зростання та звільнення. Не виключені обіцянки нових починань. Руна підказує, що слід пробудити бажання. Можливі любовні інтриги або щось нове у старих стосунках.

Настав час розпочати нові справи. Новий день очистить ваш дім і прокладе шлях новій енергії, що дасть вам натхнення. Завершіть старе або відмовтеся від чогось, щоб успішно рухатися вперед. Ця руна вважає, що варто обдумати нові виклики.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна місяця "Лаґуз"

ТСН.ua

"Лаґуз" — це двадцять перша руна нордичного Футарка. Її назва означає "вода", "море", хоча є й такі екзотичні назви як "цибуля-порей".

Ця руна підказує, що слід бути у потоці та знайти джерело достатку. Для цього потрібно час від часу відновлювати свої сили та органічно зростати. Не відкидайте для руху у реальному світі фантазії, уяву і розв'язання психологічних питань. Не бійтеся мріяти та поринати у невідомий, прихований та глибокий внутрішній світ.

Також слід пити більше води, їсти здорову їжу, щоб повною мірою відчути свою життєву силу. Життєвий відплив віднесе вас від берега і перед вами відкриються нові горизонти. Ви маєте довіряти природному ходу речей, щоб все встигнути.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна місяця "Совіло"

ТСН.ua

Совіло або Соулу - це шістнадцята руна германського Першого Футарка. Назва цієї руни означає "Сонце". У деяких неонацистських і неоязичницьких рухах вона називається "Зіг" (від німецького Sieg - "перемога") і іноді стверджується, що це - її початкова назва, що є неправдою.

З погляду езотерики ця руна означає успіх, досягнення мети. Йдеться про саму силу життя. Настає час, коли доступна сила для позитивних змін в житті, перемоги, здоров'я, успіх.

Подбайте про власні цілісність та гармонію.

Нині на вас зараз благословення доброї долі і у вас є сила здійснити свої мрії. Позитивні думки і творення чогось нового будуть винагороджені вдалим розв'язанням ваших викликів. Настав час пробиватися уперед. Будьте чесні зі своїм серцем, яке іноді мудріше за вас.

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