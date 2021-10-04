Астрологічний прогноз на 4 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день, коли будь-яке починання, якої б сфери життя воно не стосувалося, буквально приречене на успіх, головне, не комплексувати і вірити в свої сили. Можна також вирішувати фінансові питання, підписувати важливі угоди і укладати серйозні і перспективні договори. Єдина умова, яку висувають зірки: всі вчинки повинні бути спрямовані на добро, в іншому разі можна не розраховувати на талан.

Символ дня: латаття, лотос.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день краще провести в спокої.

Число дня: 1

Колір дня: бузковий і фіолетовий.

Камені дня: арагонит, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: очі, судинна система.

Хвороби дня: недуги дня можуть насамперед стосуватися очей, тому важливо поберегти їх: менше читати і працювати за комп'ютером, а також більше гуляти і дивитися вдалину

Слова дня: відпочинок і спокій.

Геометрична фігура дня: асиметричні фігури і лінії.

Шлюб і взаємин дня: необхідно приділити час літнім родичам.

Містика дня: гарний час для отримання інформації про власне "я".

Табу дня: в жодному разі не можна нічого ламати і руйнувати, навіть зірвані квіти вищі сили можуть вважати злочином.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди, для яких дух вище і більш значуща матерії. Вони проводять життя в спогляданнях і роздумах, тому суть багатьох речей, прихованих від інших людей, для них зрозуміла і прозора. Часто пов'язують своє життя з мистецтвом, хоча через багатогранну обдарованість не завжди можуть визначити, з яким саме його видом пов'язати свою діяльність.

Гороскопи на жовтень 2021:

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