Гороскоп кохання на жовтень 2021 року

Жовтень виявиться вельми сприятливим для романтики, цукерково-букетного періоду, однак не варто очікувати рішучих дій від чоловіків.

Венера, планета кохання, стосунків, гармонії, до 7 жовтня в знаку Скорпіона — в некомфортному положенні. Багато жінок у цей період незадоволені, примхливі, вимогливі. Перша неділя жовтня — кризовий період для сфери партнерства. Майже весь місяць, Марс (має стосунок до особистого життя, характеризує лібідо) рухається у знаку свого вигнання — Терезах. А тому багато жінок здивовані поведінкою чоловіків, незадоволені їхньою пасивністю, тим паче багато представників сильної статі все частіше будуть піддаватися перепадам настрою і лінощам.

Від 7 жовтня Венера переходить в яскравий і оптимістичний знак Стрільця — легше буде досягти гармонії в сімейних і любовних стосунках. Однак, не варто вимагати від чоловіків занадто багато — їм у жовтні дуже непросто. До 31 жовтня Марс ослаблений, але наприкінці місяця перейде в знак свого управління — Скорпіон, і чоловіки знову набудуть впевненості в своїх силах. Проте, жовтень виявиться вельми сприятливим для романтики, цукерково-букетного періоду, однак не варто очікувати рішучих дій від чоловіків.

До 19 жовтня — період ретроградного Меркурія в Терезах, яким керує планета кохання — Венера. Це чудовий час для того, щоб відновити давні зв'язки, повернути кохання, виправити помилки, запалити вогонь пристрасті в усталених стосунках.

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ОВЕН

Попри сильний фізичний потяг до коханої людини, на шляху зближення виникає безліч перешкод. Ваше виразне бажання будувати стосунки, може лякати представників протилежної статі — шлюбом такі стосунки можуть і не закінчитися. Живіть моментом тут і зараз та не будуйте далекотривалі плани — в цьому разі ваше особисте життя буде насиченим і гармонійним. Уникайте сварок і ревнощів, не квапте події — чекайте і все вдасться так, як бажаєте. Ви користуєтеся популярністю у протилежної статі, але важливо навчитися гармонійно поєднувати чоловічий і жіночий принципи.

ТЕЛЕЦЬ

Часто будете згадувати про минулі пристрасні зв'язкі, в шлюбі можуть з'явитися проблеми, багато хто не проти почати стоснуки на стороні. Існує проблема в коханні і любовних стосунках, яка полягає в тому, що присутня величезна кількість енергії, для якої необхідний вихід. Але вивільняється ця енергія не найкращим способом — через сварки, гострі суперечності і конфлікти, грубе ставлення як словесне, так і фізичне. Коли загострення пристрастей стихає, можливе зближення, але стабільності досягти дуже складно — кохання і сварки йтимуть поруч весь жовтень. Негативна енергія знаходить вихід в агресії, після розрядки знову виникає пристрасть.

БЛИЗНЯТА

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Із незрозумілих причин виникають сцени ревнощів, підвищується вимогливість до партнера, хочеться, щоб вам доводили своє кохання. Не отримавши доказів, ви стаєте більш агресивними в своїх висловлюваннях, виникають похмурі думки, що не найкращим чином відбивається на романтичній сфері.

У цій ситуації хорошою компенсацією може стати позитивний приклад стосунків, які пережили кризу. Друга половина жовтня знічно сприятливіша — ви зможете витримати натиск партнера, деякі зовнішні негативні впливи і вирішити проблеми. У будь-якому разі жовтень — дуже важливий для вас, оскільки ваш управитель — Меркурій — у ретроградному русі, піднімає незручні теми минулого.

РАК

Присутня внутрішня згодя з партнером, зруйновані стосунки можуть бути відновлені. Жінки-Раки стають особливо привабливі — з'являється шарм, посилюється жіночність. Гарний час для зав'язування любовних стосунків або вступу до шлюбу, а також для початку спільного проживання, планування дитини, розширення сім'ї. Сприятливий період для налагодження взаємин із родичами з боку партнера. Чоловіки-Раки набувають популярності у жінок. Самотні — знаходять жінку, яка повністю відповідає їхнім уявленням.

ЛЕВ

Розбалансування внутрішнього світу призводить до складнощів у стосунках із протилежною статтю. Чим більше ви цікавитеся собою, тим сильніше віддаляєтеся від партнера. Оточення помічає, що ви постійно чимось незадоволені, іноді може робити вам зауваження, давати поради і рекомендації, до яких варто дослухатися. У цьому разі можливі зміни в ліпший бік, стабілізація стосунків, поява нових почуттів і пристрасті в наявних стосунках. Друга половина жовтня більш сприятлива, ніж початок місяця, навіть якщо сталося щось неприємне, з'являться реальні шанси виправити ситуацію.

ДІВА

До 19 жовтня — складний період, коли потрібно ухвалювати рішення, у чомусь поступатися, йти на компроміс. Для того, щоб нинішні стосунки не зжили себе, доводиться постійно придумувати щось нове, різноманітне і цікаве. Серйозні, усталені стосунки можуть набриднути. І тоді може з'явитися спокуса знайти іншу людину, з якою буде цікаво. Можливе повернення до партнера з минулого. Третя декада жовтня сприятлива, можуть з'явитися легкі поверхневі стосунки, мінливі зв'язки. Деякі представники знака Діви стають непередбачуваними — схильні сприймати кохання як гру.

ТЕРЕЗИ

Немає потреби в глибині почуттів — кохання, передусім, пов'язане із переходом енергій від партнера до вас і навпаки. Неглибокий зв'язок на свідомому рівні сприяє активізації індивідуальних особливостей, прихованих талантів, але ваш партнер навряд чи буде миритися з проявом вашої особистості. Цілком можливо хороше взаєморозуміння з партнером, але ви зараз не налаштовані на сильні емоції і пристрасть, необхідні для серйозних стосунків. Наявні романтичні взаємини можуть перерости в дружні зв'язки, дружні стосунки типу "брат-сестра». Відсутність прагнення прив'язуватися до партнера сприяє конфліктів і розривів взаємин.

СКОРПІОН

Жовтень запам'ятається надовго — на вас чекають цікаві зустрічі, виразна пристрасть і популярність у представників протилежної статі. Можливо, за збігом обставин ви зіткнетеся з колишнім романтичним партнером або згадаєте про минулі пристрасні зв'язки. Якщо ваш начальник — представник протилежної статі, то ви з легкістю отримуєте додаткові бонуси, вам надаються сприятливі шанси і можливості. Використовуйте цей час з максимальною вигодою і користю — не соромтеся відкрито говорити про свої бажання і просувати свої інтереси. Можливий службовий роман, романтичний зв'язок із діловим партнером.

СТРІЛЕЦЬ

Сприятливі подорожі, поїздки за кордон — там ви можете знайти кохання, надійного партнера в особі іноземного походження. Дуже важливо дотримуватися моральних принципів в коханні, берегти наявні візаємини і в жодному разі не реагувати на спокусників і провокаторів. Один неправильний крок може зруйнувати шлюб або любовні стосунки. Для багатьох Стрільців жовтень буде відзначений завершенням певного етапу в особистих стосунках — у одних вони закінчаться, у інших — перейдуть на нову стадію. Самотні представники цього знака можуть зустріти свого ідеального партнера, якщо будуть серед людей, на увазі, в центрі подій.

КОЗОРІГ

Любовні стосунки можуть перерости в стабільний шлюб — час працює на вас і ваше любовне життя. Тим часом, разом зі стабільністю, ви стаєте серйознішими, вона може привести до монотонності в стосунках і невдоволення партнера. Якщо стосунки почалися нещодавно, бережливо проявляйте свою кохання — з часом воно може стати яскравішим і міцнішим. Можлива зустріч з потенційним романтичним партнером з певною різницею у віці, але якщо ви правильно все зрозумієте, ця різниця не буде настільки відчутною. Гарний час для здобуття внутрішнього тилу, зміцнення фундаменту для створення міцної і дружної сім'ї.

ВОДОЛІЙ

Складний місяць, у коханні все менше задоволення, багато переживань. Ви відчуваєте відповідальність за партнера, змушені вирішувати його завдання, а це обмежує вас в своїх бажаннях і можливостях. У другій половині жовтня незадоволеність у стосунках поступово зникне, ви по-новому поглянете на свого партнера. Так само може бути і таке, що чим довше триває шлюб, тим більше ви страждаєте. Виходом, напрямом з такої ситуації може бути зміна атмосфери — роботи, країни. Цілком можливо, що вдасться відновити стосунки якщо повага і вдячність одне до одного ще залишилися.

РИБИ

Обставини складаються для вас найкращим чином — значні приємні сюрпризи в коханні сприяють підвищенню вашої самооцінки. Але стосунки, що почалися цього місяця, можуть бути нетривалими — з новим партнером краще нічого не планувати, просто потрібно дозволити сюрпризам відбуватися самими собою і насолоджуватися романтикою. Якщо ви почнете прив'язуватися до партнера і шукати стабільності, почнуть відбуватися неприємності, які повністю змінять хід подій. Можлива закоханість, яка може бути занадто далекою, щоб стати реальною, і може так і залишитися платонічною.

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