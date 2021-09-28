Любовный гороскоп на октябрь 2021 года

Октябрь окажется весьма благоприятным для романтики, конфетно-букетного периода, однако не стоит ожидать решительных действий от мужчин.

Венера, планета любви, отношений, гармонии, до 7 октября в знаке Скорпиона - в некомфортном положении. Многие женщины в этот период неудовлетворены, капризны, требовательны. Первая неделя октября - кризисный период для сферы партнерства. Почти весь месяц Марс (имеет отношение к личной жизни, характеризует либидо) движется по знаку своего изгнания - Весам. А потому многие женщины удивлены поведением мужчин, недовольны их пассивностью, тем более многие мужчины все чаще будут поддаваться перепадам настроения и лени.

С 7 октября Венера переходит в яркий и оптимистичный знак Стрельца - легче будет достичь гармонии в семейных и любовных отношениях. Однако не стоит требовать от мужчин слишком много - им в октябре очень непросто. До 31 октября Марс ослаблен, но в конце месяца перейдет в знак своего управления - в Скорпион, и мужчины вновь обретут уверенность в своих силах. Тем не менее октябрь окажется весьма благоприятным для романтики, конфетно-букетного периода, однако не стоит ожидать решительных действий от мужчин.

До 19 октября - период ретроградного Меркурия в Весах, которым управляет планета любви - Венера. Это отличное время для того, чтобы возобновить давние связи, вернуть любовь, исправить ошибки, зажечь огонь страсти в устоявшихся взаимоотношениях.

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ОВЕН

Несмотря на сильное физическое влечение к любимому человеку, на пути сближения возникает множество препятствий. Ваша выразительное желание строить отношения, может пугать представителей противоположного пола - браком такие отношения могут и не закончиться. Живите моментом здесь и сейчас и не стройте далеко идущие планы - в этом случае ваша личная жизнь будет насыщенной и гармоничной. Избегайте ссор и ревности, не торопите события - ждите и все получится так, как желаете. Вы пользуетесь популярностью у противоположного пола, но важно научиться гармонично сочетать мужской и женский принципы.

ТЕЛЕЦ

Часто будете вспоминать о прошлых страстных связях, в браке могут появиться проблемы, многие не против начать отношения на стороне. Существует проблема в любви и любовных отношениях, которая состоит в том, что присутствует огромное количество энергии, которой необходим выход. Но высвобождается эта энергия не лучшим способом - через ссоры, острые противоречия и конфликты, грубое отношение как словесное, так и физическое. Когда накал страстей стихает, возможно сближение, но стабильности достичь очень сложно - любовь и ссоры будут идти рядом весь октябрь. Негативная энергия находит выход в агрессии, после разрядки вновь возникает страсть.

БЛИЗНЕЦЫ

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По непонятным причинам возникают сцены ревности, повышается требовательность к партнеру, хочется, чтобы вам доказывали свою любовь. Не получив доказательств, вы становитесь агрессивнее в своих высказываниях, возникают мрачные мысли, что не лучшим образом отражается на романтической сфере.

В данной ситуации хорошей компенсацией может стать положительный пример отношений, переживших кризис. Вторая половина октября более благоприятна - вы сможете выдержать напор партнера, некоторые внешние негативные влияния и решить проблемы. В любом случае октябрь очень важный для вас, так как ваш управитель - Меркурий, в ретроградном движении, поднимает неудобные темы прошлого.

РАК

Присутствует внутреннее согласие с партнером, разрушенные отношения могут быть возобновлены. Женщины-Раки становятся особенно привлекательны - появляется шарм, усиливается женственность. Хорошее время для завязывания любовных отношений или вступления в брак, а также для начала совместного проживания, планирования ребенка, расширения семьи. Благоприятный период для налаживания отношений с родственниками со стороны партнера. Мужчины-Раки обретают популярность у женщин. Одинокие - находят женщину, которая полностью соответствует их представлениям.

ЛЕВ

Разбалансировка внутреннего мира приводит к сложностям в отношениях с противоположным полом. Чем больше вы интересуетесь собой, тем сильнее отдаляетесь от партнера. Окружающие замечают, что вы постоянно чем-то неудовлетворены, иногда могут делать вам замечания, давать советы и рекомендации, к которым стоит прислушаться. В этом случае, возможны изменения в лучшую сторону, стабилизация отношений, появление новых чувств и страсти в существующих отношениях. Вторая половина октября более благоприятна, чем начало месяца, даже если произошло что-то неприятное, появятся реальные шансы исправить ситуацию.

ДЕВА

До 19 октября - сложный период, когда нужно принимать решения, в чем-то уступать, идти на компромисс. Для того чтобы существующие отношения не изжили себя, приходится постоянно придумывать нечто новое, разнообразное и интересное. Серьезные, устоявшиеся отношения могут надоесть. И тогда может появиться искушение найти другого человека, с которым будет интересно. Возможно возвращение к партнеру или партнера из прошлого. Третья декада октября благоприятна, могут появиться легкие, поверхностные отношения, переменчивые связи. Некоторые представители знака Девы становятся непредсказуемыми - склонны воспринимать любовь как игру.

ВЕСЫ

Нет потребности в глубине чувств - любовь прежде всего связана с переходом энергий от партнера к вам, и наоборот. Неглубокая связь на сознательном уровне способствует активизации индивидуальных особенностей, скрытых талантов, но ваш партнер вряд ли будет мириться с проявлением вашей личности. Вполне возможно хорошее взаимопонимание с партнером, но вы сейчас не настроены на сильные эмоции и страсть, необходимые для серьезных отношений. Существующие романтические отношения могут перерасти в дружеские связи, приятельские отношения типа "брат-сестра". Отсутствие стремления привязываться к партнеру, способствует конфликтам и разрывам отношений.

СКОРПИОН

Октябрь запомнится надолго - вас ждут интересные встречи, выразительная страсть и популярность у представителей противоположного пола. Возможно, по стечению обстоятельств вы столкнетесь с бывшим романтическим партнером или вспомните о прошлых страстных связях. Если ваш начальник - представитель противоположного пола, то вы с легкостью получаете дополнительные бонусы, вам предоставляются благоприятные шансы и возможности. Используйте это время с максимальной выгодой и пользой - не стесняйтесь открыто говорить о своих желаниях и продвигать свои интересы. Возможен служебный роман, романтическая связь с деловым партнером.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятны путешествия, поездки за рубеж - там вы можете найти любовь, надежного партнера в лице иностранного происхождения. Очень важно придерживаться моральных принципов в любви, беречь существующие отношения и ни в коем случае не реагировать на искусителей и провокаторов. Один неверный шаг может разрушить брак или любовные отношения. Для многих Стрельцов октябрь будет отмечен завершением определенного этапа в личных отношениях - у одних они закончатся, у других - перейдут на новую стадию. Одинокие представители этого знака могут встретить своего идеального партнера, если будут среди людей, на виду, в центре событий.

КОЗЕРОГ

Любовные отношения могут перерасти в стабильный брак - время работает на вас и вашу любовную жизнь. Между тем вместе со стабильностью вы становитесь серьезнее, которая может привести к монотонности в отношениях и недовольству партнера. Если отношения начались недавно, бережливо проявляйте свою любовь - со временем она может стать ярче и крепче. Возможна встреча с потенциальным романтическим партнером с определенной разницей в возрасте, но, если вы правильно все поймете, эта разница не будет столь ощутимой. Хорошее время для обретения внутреннего тыла, укрепления фундамента для создания крепкой и дружной семьи.

ВОДОЛЕЙ

Сложный месяц: в любви все меньше удовольствия, много переживаний. Вы чувствуете ответственность за партнера, вынуждены решать его задачи, а это ограничивает вас в своих желаниях и возможностях. Во второй половине октября неудовлетворенность в отношениях постепенно исчезнет, вы по-новому посмотрите на своего партнера. Так же может быть и такое, что чем дольше продолжается брак, тем больше вы страдаете. Выходом, направлением из такой ситуации может быть смена обстановки - работы, страны. Вполне возможно, что удастся возобновить отношения, если уважение и благодарность друг к другу еще остались.

РЫБЫ

Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом - значительные приятные сюрпризы в любви, способствует повышению вашей самооценки. Но начавшиеся в этом месяце отношения могут быть непродолжительными - с новым партнером лучше ничего не планировать, просто нужно позволить сюрпризам происходить самим по себе и наслаждаться романтикой. Если вы начнете привязываться к партнеру и искать стабильности, начнут происходить неприятности, которые полностью поменяют ход событий. Возможна влюбленность, которая может быть слишком далекой, чтобы стать реальной, и может так и остаться платонической.

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