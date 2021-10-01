Эксперты прогнозируют рост цен на молоко: какова будет стоимость

Подорожают и молочные продукты.

На украинских рынках и в магазинах возрастет стоимость молока и молочных продуктов.

Об этом со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока сообщает agronews.ua.

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"Молоко и молочные продукты вскоре подорожают. Это происходит обычно на зиму — это сезонный фактор", — объясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт прогнозирует рост цены на 10%. Он отмечает, что стоимость вырастет достаточно быстро — если быстро наступят холода. Среди причин подорожания молока и молочных продуктов называют снижение предложения сырого молока. Кроме того, ценообразование зависит от стоимости кормов и от урожая.

Как сообщалось, до конца года в Украине гречка может подорожать на треть — это прогнозы Международной ассоциации гречки. За последние два года цена на эту крупу постоянно росла — от 10 грн до 50 грн. Экономисты прогнозируют, если аграрии решат поднять стоимость гречки, потребитель просто выберет другие крупы. Ведь, кроме гречки, украинцы съедают в год 20 млн тонн различного типа зерновых.

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