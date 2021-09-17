В Украине стремительно дорожают продукты питания: эксперты назвали причины

Инфляция в Украине в годовом измерении составляет 10,2%, больше всего подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца.

Подорожание продовольственных товаров в Украине объясняется тремя факторами: «взлетом» цен на мировых рынках, ростом зарплат и импортируемая инфляцияей.

Об этом идет речь в материале ТСН.ua «Последствия коронакризиса: почему в Украине стремительно дорожают продукты и что будет с ценами в конце года».

По словам экономического эксперта, члена «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, основным драйвером инфляционных процессов в Украине является подорожание продуктов питания, которое в годовом измерении составило 12,2%.

Так, цены на сахар выросли на 91,2%, на подсолнечное масло — 75,6%, на яйца — на 51,8%. Единственные товары, которые за год потеряли в цене, - овощи (-8,1%) и фрукты (-9%).

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При этом, цены на коммунальные услуги и транспорт в августе ни демонстрировали стремительного роста (поднялись на 0,6% и 0,8% соответственно), а одежда и обувь — наоборот, подешевели на 3%.

Рост цен на продовольствие в Украине связан с ростом цен на мировых рынках: украинским экспортерам нет смысла продавать свои товары по дешевке в Украине, если можно продать по высоким ценам за границу.

Как объяснил в комментарии ТСН.ua президент Инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак, второй причиной высоких темпов инфляции является рост заработной платы, который в годовом измерении составляет около 20%.

«Украинцы выезжают работать за границу. Чтобы их тут как-то сдержать, предприниматели вынуждены поднимать зарплату своим работникам, ведь иначе некому будет работать», — говорит специалист.

И третья причина роста потребительских цен в Украине — так называемая импортируемая инфляция. «Условно говоря, если цены на iPhone растут на Западе, они растут и в Украине», — объясняет Тарас Козак.

По словам Олега Пендзина, инфляция в долларовой зоне, которая достигла 5,5% годовых, уже докатилась до Украины: в мире дорожают энергоносители и сырьевые товары, соответственно, растут цены и у нас.

Специалист отмечает, что инфляцию в Украине несколько сдерживает правительство, ограничивая цены на электроэнергию и газ для населения.

«Государство формально сделало для населения дешевые энергоносители. Но по сути это ничего не меняет: промышленность покупает дорогие энергоносители, и мы, потребители, рано или поздно оплатим это из собственного кармана, когда будем покупать товары, произведенные промышленными предприятиями», — объясняет Олег Пендзин.

Ранее сообщалось, что инфляция в августе 2021 года по сравнению с июлем снизилась на 0,2%, а с начала года выросла на 6,2%.

Подробнее о том, что будет осенью с ценами на продовольствие, читайте в материале ТСН.ua « Последствия коронакризиса: почему в Украине стремительно дорожают продукты и что будет с ценами в конце года».

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