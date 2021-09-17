В Україні стрімко дорожчають продукти харчування: експерти назвали причини

Інфляція в Україні в річному вимірі становить 10,2%, найбільше здорожчали цукор, соняшникова олія та яйця.

Здорожчання продовольчих товарів в Україні пояснюється трьома факторами: «злетом» цін на світових ринках, зростанням зарплат та імпортованою інфляціяєю.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.ua «Наслідки коронакризи: чому в Україні стрімко дорожчають продукти та що буде з цінами наприкінці року».

За словами економічного експерта, члена «Економічного дискусійного клубу» Олега Пендзина, основним драйвером інфляційних процесів в Україні є здорожчання продуктів харчування, яке в річному вимірі склало 12,2%.

Так, ціни на цукор зросли на 91,2%, на соняшникову олію - 75,6%, на яйця – на 51,8%. Єдиними товарами, що за рік втратили в ціні, є овочі (-8,1%) та фрукти (-9%).

Також читайте Наслідки коронакризи: чому в Україні стрімко дорожчають продукти та що буде з цінами наприкінці року

При цьому, ціни на комунальні послуги та транспорт у серпні не демонстрували стрімкого зростання (піднялись на 0,6% та 0,8% відповідно), а одяг та взуття – навпаки, здешевшали на 3%.

Зростання цін на продовольство в Україні пов’язане зі зростанням цін на світових ринках: українським експортерам немає сенсу продавати свої товари задешево в Україні, якщо можна продати за високими цінами закордон.

Як пояснив в коментарі ТСН.ua президент Інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак, другою причиною високих темпів інфляції є зростання заробітної плати, яке у річному вимірі складає близько 20%.

«Українці виїжджають працювати за кордон. Аби їх тут якось стримати, підприємці змушені піднімати зарплатню своїм працівникам, адже інакше не буде кому працювати», - каже фахівець.

І третя причина зростання споживчих цін в Україні – так звана імпортована інфляція. «Умовно кажучи, якщо ціни на iPhone зростають на Заході, вони зростають і в Україні», - пояснює Тарас Козак.

За словами Олега Пендзина, інфляція в доларовій зоні, яка сягнула 5,5% річних, вже докотилося до України: у світі дорожчають енергоносії та сировинні товари, відповідно, ростуть ціни і у нас.

Фахівець відзначає, що інфляцію в Україні дещо стримує уряд, обмежуючи ціни на електроенергію та газ для населення.

«Держава формально зробила для населення дешеві енергоносії. Але по суті це нічого не змінює: промисловість купує дорогі енергоносії, і ми, споживачі, рано чи пізно оплатимо це із власної кишені, коли будемо купувати товари, вироблені промисловими підприємствами», - пояснює Олег Пендзин.

Раніше повідомлялось, що інфляція у серпні 2021 року порівняно з липнем 2021 року знизилася на 0,2%, а з початку року зросла на 6,2%.

Детальніше про те, що буде восени з цінами на продовольство, читайте в матеріалі ТСН.ua «Наслідки коронакризи: чому в Україні стрімко дорожчають продукти та що буде з цінами наприкінці року».

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