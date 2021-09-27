В Украине может подорожать гречка: почему и насколько

В Украине может подорожать гречка: почему и насколько

Стоимость круп растет последние два года.

До конца года в Украине гречка может подорожать на треть — это прогнозы Международной ассоциации гречки. За последние два года цена на эту крупу постоянно росла — от 10 грн до 50 грн.

Почему дорожает гречка — "Сніданок з 1+1" узнал у экспертов.

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Гречка может подорожать на 20-30% — такой рост прогнозирует исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой. "50% процентов гречки, которую мы потребляем, есть российского производства. Последние два РОКМ, когда она уменьшила производство на нашем рынке ощущается значительный дефицит. Отсюда и рост цен", — говорит он.

Экономист Олег Пендзин подтверждает, что гречка подорожает. Впрочем, не намного. Кроме того, дефицит ждать не стоит. "Сегодня гречка подорожала меньше, чем общий корзину. Крупа гречневая с начала года здлрожчалы на 16%. Считайте — максимум она будет стоить не более 50 гривен за килограмм", — считает специалист.

По мнению экономиста, если аграрии решат поднять стоимость гречки, потребитель просто выберет другие крупы. Ведь, кроме гречки, украинцы съедают в год 20 млн тонн различного типа зерновых.

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