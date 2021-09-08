Украинцев предупреждают о подорожании гречки: насколько и почему вырастет цена

Украинцы осенью едят больше каш.

В Украине до конца года может вырасти цена на гречку. На это повлияет несколько факторов.

Об этом заявил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой в комментарии Obozrevatel.

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По его словам, через несколько месяцев цены на гречку могут вырасти еще на 10-15% до конца года — до 75 грн за килограмм обычной гречки, а на регулируемые правительством социальные сорта — до 52 грн. Специалист объясняет, что стоимость крупы будет зависеть от многих факторов. В частности от финансовых возможностей владельцев гречки.

"Если им нужны будут деньги — они будут вбрасывать гречку на рынок, если нет — попридержат до весны. Но гречки недостаточно и, чтобы сбалансировать спрос, цена будет расти", — считает Громовой.

В свою очередь, аналитик Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин говорит, что причин для дальнейшего удорожания гречки нет. По ее словам, в этом году урожай крупы может быть на 3-5% выше прошлогоднего.

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В то же время, оба эксперты объясняют происходящее на рынке, политикой России: сначала она активно заходила на украинский рынок гречки, а затем резко прекратила поставки. Кроме того, гречка дорожает из-за исчерпания прошлогодних запасов, поскольку украинцы традиционно осенью начинают добавить в рацион больше круп.

Напомним, яблоки на рынках подешевели более чем на треть — такую положительную тенденцию фиксируют украинские экономисты. Эти фрукты в этом году установили рекорд по снижению цены.

А вот морковь и столовая свекла — подорожали. По словам самих производителей, рост цен в этом сегменте стал возможен благодаря активизации темпов сбыта моркови и свеклы. В то же время, предложение этих корнеплодов немного уменьшилась.

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