В Украине подорожали крупы: во сколько обойдутся любимые каши

В Украине подорожали крупы: во сколько обойдутся любимые каши

За год в украинских магазинах и на рынках существенно подорожали крупы.

В Украине отпускные цены производителей круп за год увеличились на 13-31%.

Об этом сообщается на сайте Минагрополитики.

Отмечается, что по состоянию на 3 сентября 2021 года отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем по Украине составляли 12,91 грн/кг (на 24% выше, чем на 3 сентября 2020 года) на гречневую крупу — 35,63 грн/кг (на 14% выше) на пшенную крупу — 14,10 грн/кг (на 13% выше) на гороховую крупу — 14,33 грн/кг (на 20% выше) на ячменную крупу — 11,20 грн/кг (на 31% выше).

Напомним:

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более чем на треть — такую положительную тенденцию фиксируют украинские экономисты. Эти фрукты в этом году установили рекорд по снижению цены. А вот морковь и столовый буряк — подорожали. По словам самих производителей, рост цен в этом сегменте стал возможен благодаря активизации темпов сбыта моркови и буряка. В то же время, предложение этих корнеплодов немного уменьшилось.

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