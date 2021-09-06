В Днепре из школы эвакуировали детей и персонал: в здании "бомба"

За ложную информацию о минировании шутнику грозит до 6 лет тюрьмы.
В Днепре утром 6 сентября неизвестные "заминировали" общеобразовательную школу. В результате чего из здания эвакуировали всех детей и персонал.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента гуманитарной политики горсовета.
Как стало известно, происшествие случилось около 10:35 в школе №26 на улице Каруны в Амур-Нижнеднепровском районе города. На горячую линию полиции поступило сообщение, что в здании учреждения находится бомба.
На месте экстренно отправили взрывотехников, кинологов, спасателей и медиков. Учеников и персонал школы эвакуировали. Эксперты проверили здание, однако никаких опасных для жизни предметов не обнаружили.
"Работники полиции в очередной раз обращают внимание граждан — за подобные уголовные преступления, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершенные повторно — нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения", — подчеркнули в Департаменте гуманитарной политики горсовета.
Напомним, что в Днепре нетрезвый мужчина ограбил двух приятельниц и покончил с собой.