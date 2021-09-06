У Дніпрі зі школи евакуювали дітей і персонал: в будівлі "бомба"

У Дніпрі зі школи евакуювали дітей і персонал: в будівлі "бомба"

За неправдиву інформацію про замінування жартівнику загрожує до 6 років в'язниці.

У Дніпрі вранці 6 вересня невідомі "замінували" загальноосвітню школу. В результаті чого з будівлі евакуювали всіх дітей і персонал.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту гуманітарної політики міськради.

Як стало відомо, подія трапилася близько 10:35 в школі №26 на вулиці Каруни в Амур-Нижньодніпровському районі міста. На гарячу лінію поліції надійшло повідомлення, що в будівлі установи знаходиться бомба.

На місці екстрено відправили вибухотехніків, кінологів, рятувальників і медиків. Учнів та персонал школи евакуювали. Експерти перевірили будівлю, проте ніяких небезпечних для життя предметів не виявили.

“Працівники поліції вчергове звертають увагу громадян – за подібні кримінальні правопорушення, згідно зі ст. 259 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або скоєні вдруге — порушникам загрожує від 4 до 8 років ув’язнення”, — підкреслили в Департаменті гуманітарної політики міськради.

Нагадаємо, що у Дніпрі нетверезий чоловік пограбував двох приятельок і наклав на себе руки.

Новини України: вибухотехніки перевіряють ТРЦ Києва через анонімне повідомлення про замінування

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання