В Украине подешевели яблоки: сколько стоит килограмм

Цены пока стабильны.

Яблоки на рынках подешевели более чем на треть — такую положительную тенденцию фиксируют украинские экономисты. Эти фрукты в этом году установили рекорд по снижению цены.

Какова стоимость фруктов и когда ждать повышения цен, рассказали в "Сніданку з 1+1".

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"Чемпион", "Слава победителям" и "Малиновка" — это сорта яблок лидеры продаж на продовольственной ярмарке в столице. Цены на фрукт колеблются от 10 до 20 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что сейчас цены стабильны, но впоследствии немного возрастут.

Экономист Олег Пендзин говорит, что этот год однозначно благоприятный для яблонь. По его словам, в этом году ниже цены по сравнению с прошлым годом. Фрукты подешевели на 35-40%.

"Прошлый год был чрезвычайно неблагоприятный для яблонь. Это как раз было связано с пандемией, со сложностями, связанными с сезонной рабочей силой. Вртисть яблоки в среднем по Украине составляла где-то 26-27 гривен за килограмм. В этом году средняя стоимость яблок за килограмм 16-17 гривен", — отметил он

Содействует удешевлению яблок и хороший урожай, говорит эксперт. Поэтому на украинском рынке преобладает отечественный продукт. Сейчас цена наиболее выгодна. После первых холодов яблоки начнут постепенно дорожать.

Как сообщалось, в течение недели на оптовых рынках юга подешевел виноград от 25-50 грн/кг до 15-30 грн/кг. Эксперты сообщают, что цены на сезонные фрукт стабильны.

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