Эксперты прогнозируют высокие цены на яблоки: почему

В этом году фермеры прогнозируют малый урожай.

Дешевых яблок в этом году на украинских рынках и в магазинах не будет.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Эксперты дали неутешительные прогнозы: за низкого урожая цена за килограмм будет высокой. Фермеры прогнозируют на некоторые сорта цену 70 гривен. Главная причина — неблагоприятные погодные условия, которые снизили урожай не только косточковых и зерновых. Фермеры констатируют что яблок в этом году будет значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Как сообщалось, в Украине летом 2021 дорогой традиционно является голубика. Но несмотря на это, очень большим спросом пользуется и малина. Но в прошлом году малина была значительно дешевле — в 1,6 раза.

Почему голубика должна быть в рационе у каждого

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