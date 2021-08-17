В Одессе школьникам не хватает учебников и парт: что случилось

Ученики 5-7 классов недополучили почти 20% книг.
В новом учебном году одесским школьникам не хватит не только учебников, но и парт.
Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на главу департамента образования и науки Елену Буйневич.
Так, в настоящее время полностью обеспечены книгами только ученики с первого по третий классы. А вот детям с пятого по седьмой класс не хватает около 20% учебников.
По словам Буйневич, учебники закупают за государственные средства, однако средств на все комплекты не выделили.
Также родителей первоклассников предупредили о нехватке школьных парт. Их поставки задерживаются.
Город получил необходимое финансирование только в июле этого года и в мэрии не успели закрыть все тендеры. Приблизительные сроки поставки всех парт — до 31 октября.
Ранее в эфире "Сніданок з 1 + 1" рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, что в начале учебного года — с сентября — школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме.
Как сообщалось, с 1 сентября в школьных блюдах будет ограниченное количество соли, сахара и жиров. Соответствующее решение принял Кабинет Министров. В рационе школьников появится больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, семян растений. Также правительство установило норму калорийности завтрака — 25-30% от суточной потребности, обеда — 30-45%.