В Одессе школьникам не хватает учебников и парт: что случилось

В Одессе школьникам не хватает учебников и парт: что случилось

Ученики 5-7 классов недополучили почти 20% книг.

В новом учебном году одесским школьникам не хватит не только учебников, но и парт.

Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на главу департамента образования и науки Елену Буйневич.

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Так, в настоящее время полностью обеспечены книгами только ученики с первого по третий классы. А вот детям с пятого по седьмой класс не хватает около 20% учебников.

По словам Буйневич, учебники закупают за государственные средства, однако средств на все комплекты не выделили.

Также родителей первоклассников предупредили о нехватке школьных парт. Их поставки задерживаются.

Город получил необходимое финансирование только в июле этого года и в мэрии не успели закрыть все тендеры. Приблизительные сроки поставки всех парт — до 31 октября.

Ранее в эфире "Сніданок з 1 + 1" рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, что в начале учебного года — с сентября — школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме.

Как сообщалось, с 1 сентября в школьных блюдах будет ограниченное количество соли, сахара и жиров. Соответствующее решение принял Кабинет Министров. В рационе школьников появится больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, семян растений. Также правительство установило норму калорийности завтрака — 25-30% от суточной потребности, обеда — 30-45%.

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