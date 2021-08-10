В Минобразования рассказали, как школы начнут обучение в сентябре

В Минобразования рассказали, как школы начнут обучение в сентябре

Обучение будет проходить без изменений, если "зеленая" зона в стране.

В начале учебного года — с сентября — школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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Дистанционный или смешанный формат возможен, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень. "С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предполагали три сценария начала учебного года. Когда будет только "зеленый" режим во всей стране, то это обычное полноформатное обучение без изменений в образовательном процессе", — говорит он.

В соответствии с требованиями Министерства здравоохранения, для работы школ в обычном формате, где установлен "желтый", "оранжевый", "красный" уровень эпидемической опасности, необходимо, чтобы 80% педагогов были вакцинированы от COVID-19. В таком случае школа может работать даже во время локдауна. Впрочем, заставлять делать прививки никого не будут, подчеркнул Шкарлет.

Министр образования Сергей Шкарлет о вакцинации учителей и каким будет обучение в университетах

Как сообщалось, с 1 сентября в школьных блюдах будет ограниченное количество соли, сахара и жиров. Соответствующее решение принял Кабинет Министров. В рационе школьников появится больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, семян растений. Также правительство установило норму калорийности завтрака — 25-30% от суточной потребности, обеда — 30-45%.

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