Астрологический прогноз на 16 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: категорически не рекомендуется ставить себя выше окружающих – хвастаться, бахвалиться и проявлять неоправданное высокомерие. Не стоит ничего покупать в интернет-магазинах – приобретения могут оказаться бракованными.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 9
Цвет дня: оранжевый, коричневый.
Камни дня: черный жемчуг, александрит.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: при обострении хронических заболеваний необходимо соблюдать рекомендации лечащего врача – принимать прописанные ими медикаменты и сесть на соответствующую недугу диету.
Слова дня: напряженность, беспорядочность, хаос.
Геометрическая фигура дня: треугольник.
Брак и отношения дня: можно посетить салон красоты или ухаживать за волосами в домашних условиях.
Мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – она может привести к результату, противоположному пожеланиям.
Табу дня: нежелательно контактировать и тем более проводить время с незнакомцами – для общения лучше выбрать друзей или старых знакомых.
Какие люди рождаются в этот день: слабостью людей, появившихся на свет в это время, является вера в иллюзии, подверженность обману и тяга в темным сторонам жизни. Однако те из них, кто сможет найти поддержку в лице любимого человека или близкого друга, научатся отличать хорошее от плохого и выйдут на светлую сторону существования.
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