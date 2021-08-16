Астрологический прогноз на 16 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: категорически не рекомендуется ставить себя выше окружающих – хвастаться, бахвалиться и проявлять неоправданное высокомерие. Не стоит ничего покупать в интернет-магазинах – приобретения могут оказаться бракованными.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 9

Цвет дня: оранжевый, коричневый.

Камни дня: черный жемчуг, александрит.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: при обострении хронических заболеваний необходимо соблюдать рекомендации лечащего врача – принимать прописанные ими медикаменты и сесть на соответствующую недугу диету.

Слова дня: напряженность, беспорядочность, хаос.

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Брак и отношения дня: можно посетить салон красоты или ухаживать за волосами в домашних условиях.

Мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – она может привести к результату, противоположному пожеланиям.

Табу дня: нежелательно контактировать и тем более проводить время с незнакомцами – для общения лучше выбрать друзей или старых знакомых.

Какие люди рождаются в этот день: слабостью людей, появившихся на свет в это время, является вера в иллюзии, подверженность обману и тяга в темным сторонам жизни. Однако те из них, кто сможет найти поддержку в лице любимого человека или близкого друга, научатся отличать хорошее от плохого и выйдут на светлую сторону существования.

Читайте также: Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: день, когда активизируются силы зла

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку