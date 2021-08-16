16 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Этот день в старину называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах было много малины.

Какой сегодня день

В воскресенье, 16 августа, в мире отмечают Всемирный день воздушных змеев, Международный день Пино Нуар, День мужской красоты. В Доминиканской Республике в этот день отмечают День возрождения (1863), в Парагвае — День защиты детей, в США — День битвы при Беннингтоне, Национальный день парашютиста и День Элвиса Пресли.

Getty Images

Памятные даты 16 августа

1649 — пятидесятитысячная армия Богдана Хмельницкого победила шестидесятитысячную армию Речи Посполитой короля Яна-Казимира под Зборовом.

1925 — состоялась премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".

1960 — Кипр провозгласил независимость.

1995 — большинство населения Бермудских островов на референдуме проголосовали против независимости и за сохранение статуса британской колонии.

Церковный праздник сегодня 16 августа

16 августа православная церковь почитает память преподобного Антония Римлянина. Он родился в Риме в 1067 году у православных родителей. Рано осиротев, он раздал большую часть своего наследия нищим, остальное — выбросил в бочке в море и принял монашеский постриг в одном из пустынных скитов, где прожил 20 лет. Гонения со стороны латинян на православных принудило братию разойтись. Преподобный Антоний скитался, переходя с места на место, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве.

Страшная буря, разыгравшаяся 5 сентября в 1105 году сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и понесла его в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился в 3 верстах от Новгорода на берегу реки Волхова при селе Волховском. Событие это засвидетельствовано в новгородских летописях. На этом месте преподобный, с благословения святителя Никиты Затворника, основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На второй год рыбаки выловили бочку с наследством преподобного Антония, пущенную в море много лет назад. Указав, что было в бочке, преподобный забрал ее и купил для обители земли. Преподобный Антоний управлял обителью 16 лет, а накануне смерти назначил своим преемником инока Андрея.

https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

На Антона не рекомендовалось устраивать уборку — ни выметать пыль, ни выносить мусор. Говорили, что если приберешь в доме, то и в кошельке весь год будет так же чисто.

Нельзя выяснять отношения. Если дело закончится ссорой, помириться не удастся еще долго.

Приметы на 16 августа

Этот день в старину называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. Обычно малина ассоциировалась с чем-то приятным и желанным. Так, о красивой жизни говорили: "Не жизнь, а малина!". Эту ягоду использовали и в лечебных целях (особенно при простуде), и в кулинарии — пекли с ней пироги, делали варенье и компоты.

Еще одно название праздника — Лещина. К этому времени спели орехи.

Сильный ветер на Антона — к холодной зиме.

Какая погода 16 августа — такая будет в октябре.

Сильный и холодный ветер — к морозной зиме, теплый — к мягкой и снежной.

Домашняя птица начала линять — к холодам.

pixabay.com

Именины 16 августа

День ангела (именины) сегодня, 16 августа, празднуют: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

Читайте также: Финансовый гороскоп на неделю: на кого из знаков зодиака ждет прибыль 16-22 августа

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку