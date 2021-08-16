Украина эвакуировала из Афганистана граждан пяти стран — Кулеба

Сейчас все пассажиры находятся в безопасности.

В воскресенье, 15 августа, украинский самолет эвакуировал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время все пассажиры находятся "в безопасности".

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"Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", — отметил он.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, на борту украинского самолета находились около 80 человек, в том числе восемь украинцев. В то же время сначала украинский лидер заявлял об эвакуации из Кабула более 30 украинцев.

Между тем в ООН сообщают о серьезных нарушениях прав человека в Афганистане, а США одобрили введение в страну еще тысячи военнослужащих.

Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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