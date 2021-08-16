США отправят в Афганистан еще тысячу военных

Американские военные будут обеспечивать безопасность в международном аэропорту Кабула.

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи своих военнослужащих в Афганистан из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

Об этом со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве сообщает CNN.

Отмечается, что с дополнительными силами, в частности из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая направлялась в Кувейт, временный контингент США в Афганистане вскоре достигнет шести тысяч.

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Основная миссии американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время евакуации афганцев и дипломатического персонала США.

"Мы не думаем, что каждый дюйм аэропорта является безопасным", — указал представитель Минобороны США, отметив, что в аэропорт сейчас спешат сотни афганских мирных жителей.

В то же время вблизи аэропорта, который находится под контролем военных США, уже состоялся ряд инцидентов, связанных с безопасностью.

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По словам собеседника CNN, американские силы не были атакованы. Гражданские и военные полеты продолжаются, хотя задержки и временные приостановки рейсов также имели место.

Ожидается, что в "считанные дни" силы США смогут в день эвакуировать до пяти тысяч человек.

Сейчас в Афганистане находятся около трех тысяч американских военнослужащих, тогда как другие уже направляются на родину.

Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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