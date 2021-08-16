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США отправят в Афганистан еще тысячу военных

США отправят в Афганистан еще тысячу военных

Associated Press

Американские военные будут обеспечивать безопасность в международном аэропорту Кабула.

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи своих военнослужащих в Афганистан из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

Об этом со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве сообщает CNN.

Отмечается, что с дополнительными силами, в частности из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая направлялась в Кувейт, временный контингент США в Афганистане вскоре достигнет шести тысяч.

Основная миссии американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время евакуации афганцев и дипломатического персонала США.

"Мы не думаем, что каждый дюйм аэропорта является безопасным", — указал представитель Минобороны США, отметив, что в аэропорт сейчас спешат сотни афганских мирных жителей.

В то же время вблизи аэропорта, который находится под контролем военных США, уже состоялся ряд инцидентов, связанных с безопасностью.

По словам собеседника CNN, американские силы не были атакованы. Гражданские и военные полеты продолжаются, хотя задержки и временные приостановки рейсов также имели место.

Ожидается, что в "считанные дни" силы США смогут в день эвакуировать до пяти тысяч человек.

Сейчас в Афганистане находятся около трех тысяч американских военнослужащих, тогда как другие уже направляются на родину.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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