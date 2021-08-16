США отправят в Афганистан еще тысячу военных

Американские военные будут обеспечивать безопасность в международном аэропорту Кабула.
Министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи своих военнослужащих в Афганистан из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.
Об этом со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве сообщает CNN.
Отмечается, что с дополнительными силами, в частности из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая направлялась в Кувейт, временный контингент США в Афганистане вскоре достигнет шести тысяч.
Основная миссии американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время евакуации афганцев и дипломатического персонала США.
"Мы не думаем, что каждый дюйм аэропорта является безопасным", — указал представитель Минобороны США, отметив, что в аэропорт сейчас спешат сотни афганских мирных жителей.
В то же время вблизи аэропорта, который находится под контролем военных США, уже состоялся ряд инцидентов, связанных с безопасностью.
По словам собеседника CNN, американские силы не были атакованы. Гражданские и военные полеты продолжаются, хотя задержки и временные приостановки рейсов также имели место.
Ожидается, что в "считанные дни" силы США смогут в день эвакуировать до пяти тысяч человек.
Сейчас в Афганистане находятся около трех тысяч американских военнослужащих, тогда как другие уже направляются на родину.
- Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.
- 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.
Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.