Мыл машины на перекрестке: в Николаеве авто сбило 14-летнего парня

Мыл машины на перекрестке: в Николаеве авто сбило 14-летнего парня

У подростка — сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Он находится в тяжелом состоянии.

Авария в Николаеве автомобиль сбил 14-летнего парня, который на перекрестке мыл стекла машин. Подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом говорится 15 августа во сюжете ТСН.19:30.

Свидетели говорят, что подросток перебегал дорогу регулируемым пешеходным переходом, как в него врезалось авто. Парня отбросило на асфальт — он сильно ударился головой. Без сознания его забрала "скорая".

Водители, которые стали свидетелями, говорят: парень с товарищем часто именно на этом участке за деньги мыл стекла в машинах, на этот раз побежал на дорогу, когда для пешеходов уже загорелся красный свет. Медики пытаются его спасти и пока прогнозов не делают.

"Я ехал на разрешенный зеленый свет светофора. Ребята, очевидно, здесь стекла мыли на ближайших машинах. Когда загорелся красный для них свет, они побежали", — рассказывает водитель.

По словам медиков, парня привезли в больницу без сопровождения родителей. У него — сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Новости Украины: в Николаеве автомобиль сбил 14-летнего парня, который на перекрестке мыл стекла

Напомним, что в Николаеве водитель сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

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