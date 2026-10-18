Вице-президент США сказал, что думает о Путине

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился впечатлениями от телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российский руководитель говорит тише, чем можно ожидать, и «очень взвешенный» и «очень осторожный».

Вэнс выразил мнение, что Путин заботится об интересах России так, как сам их понимает. Именно этим он объяснил его уважение американскому президенту.

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«Я думаю, одна из причин, почему он уважает президента Соединенных Штатов, состоит в том, что он знает: президент заботится об интересах американского народа», — сказал он.

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В то же время Венс отметил, что Трамп и Путин часто не согласны, а американский президент критиковал российского руководителя. Однако, по его словам, Трамп готов работать с кем-либо ради важной для США цели — в частности, прекращения кровопролития.

Напомним, Дональд Трамп отменил почти все существенные санкции, пошлины и ограничения, предусмотренные недавно принятым при двухпартийной поддержке «законом Линдси Грэма». Закон призван оказывать давление на Россию, чтобы добиться прекращения войны против Украины.

Такой шаг Трампа вызвал резкую критику со стороны ряда законодателей обеих партий, заявляющих, что он подрывает усилия, направленные на принуждение Москвы к переговорам.

В то же время, Трамп усилил резкие высказывания в сторону президента Владимира Зеленского. В частности, лидер США считает, что украинцам пора избрать нового президента. Затем он сказал, что не хочет больше иметь дело с Зеленским.

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