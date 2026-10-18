Віцепрезидент США сказав, що думає про Путіна

Джей Ді Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс поділився враженнями від телефонних розмов із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, російський керівник говорить тихіше, ніж можна очікувати, та є «дуже зваженим» і «дуже обережним».

Венс висловив думку, що Путін дбає про інтереси Росії так, як сам їх розуміє. Саме цим він пояснив його повагу до американського президента.

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​"Я думаю, одна з причин, чому він поважає президента Сполучених Штатів, полягає в тому, що він знає: президент дбає про інтереси американського народу», — сказав він.

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Водночас Венс зазначив, що Трамп і Путін часто не погоджуються, а американський президент критикував російського керівника. Однак, за його словами, Трамп готовий працювати з будь-ким заради важливої для США мети — зокрема припинення кровопролиття.

Нагадаємо, Дональд Трамп скасував майже всі суттєві санкції, мита та обмеження, передбачені нещодавно ухваленим за двопартійної підтримки «законом Ліндсі Грема». Закон покликаний чинити тиск на Росію, щоб домогтися припинення війни проти України.

Такий крок Трампа викликав різку критику з боку низки законодавців обох партій, які заявляють, що він підриває зусилля, спрямовані на примушення Москви до переговорів.

Водночас Трамп посилив різкі висловлювання у бік президента Володимира Зеленського. Зокрема, лідер США вважає, що українцям час вибрати нового президента. Потім він сказав, що не хоче більше мати справу із Зеленським.

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