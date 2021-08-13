В Николаеве водитель сбил ребенка: полиция разбирается

Мальчика с травмами доставили в больницу.

В Николаеве, на перекрестке улиц Потемкинская и Садовая, водитель Daewoo Lanos совершил наезд на 11-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Мальчика с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Полиция проводит расследование.

Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове на проспекте Юбилейном 35-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на мужчину. 38-летнего пострадавшего забрала карета скорой медицинской помощи, где он по дороге в больницу скончался.

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