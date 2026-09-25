В Николае конфликт в троллейбусе закончился стрельбой: пять выстрелов у мужчины

Полиция выясняет все детали инцидента

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В Николаеве конфликт между пассажирами троллейбуса закончился стрельбой. Полиция установила всех участников инцидента.

Об этом сообщила полиция Николаевской области.

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«Инцидент произошел в троллейбусе, который следовал по маршруту №2. По предварительным данным, причиной конфликта стало поведение группы молодых людей. 46-летний пассажир сделал им замечания из-за нецензурной брани, после чего между ним и одним из подростков возник спор, переросший в толкотню», — говорится в сообщении.

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Во время конфликта пассажир достал нож и отогнал от себя подростка. После этого компания несовершеннолетних вышла из троллейбуса на остановке.

Однако на следующей остановке в салон снова зашел другой участник этой компании. По данным следствия, 17-летний парень совершил в сторону 46-летнего мужчину, по меньшей мере, пять выстрелов из пневматического пистолета.

Потерпевший получил травмы, однако от медицинской помощи отказался.

Установить участников конфликта правоохранителям помогли, в частности, запись камер видеонаблюдения. В результате полиция установила троих участников — местных жителей 15, 16 и 17 лет.

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Следствие установило, что стрелял именно 17-летний парень. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области неизвестный из машины выстрелил в мужчину и женщину, после чего скрылся. Полиция уже разыскала нападающего и изъяла у него оружие с глушителем.

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