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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Николае конфликт в троллейбусе закончился стрельбой: пять выстрелов у мужчины

В общественном транспорте между мужчиной и группой подростков возникла словесная перепалка. Полиция уже установила всех участников конфликта.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Полиция выясняет все детали инцидента

Полиция выясняет все детали инцидента

В Николаеве конфликт между пассажирами троллейбуса закончился стрельбой. Полиция установила всех участников инцидента.

Об этом сообщила полиция Николаевской области.

«Инцидент произошел в троллейбусе, который следовал по маршруту №2. По предварительным данным, причиной конфликта стало поведение группы молодых людей. 46-летний пассажир сделал им замечания из-за нецензурной брани, после чего между ним и одним из подростков возник спор, переросший в толкотню», — говорится в сообщении.

Во время конфликта пассажир достал нож и отогнал от себя подростка. После этого компания несовершеннолетних вышла из троллейбуса на остановке.

Однако на следующей остановке в салон снова зашел другой участник этой компании. По данным следствия, 17-летний парень совершил в сторону 46-летнего мужчину, по меньшей мере, пять выстрелов из пневматического пистолета.

Потерпевший получил травмы, однако от медицинской помощи отказался.

Установить участников конфликта правоохранителям помогли, в частности, запись камер видеонаблюдения. В результате полиция установила троих участников — местных жителей 15, 16 и 17 лет.

Следствие установило, что стрелял именно 17-летний парень. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области неизвестный из машины выстрелил в мужчину и женщину, после чего скрылся. Полиция уже разыскала нападающего и изъяла у него оружие с глушителем.

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