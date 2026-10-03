Какой праздник 10 октября 2026 года / © ТСН

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10 октября 2026 года — суббота. 1689-й день войны в Украине.

Какой праздник 10 октября

10 октября верующие празднуют День памяти мучеников Евлампия и Евлампии, сестры его / © unsplash.com

10 октября верующие празднуют День памяти мучеников Евлампия и Евлампии, сестры его. Евлампий жил в Никомидии. Когда начались преследования христиан, он не отрекся от Христа, за что его схватили и подвергли тяжким пыткам. Узнав о страданиях брата, Евлампия сама пришла в суд, открыто назвала себя христианкой и решила разделить его судьбу.

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10 октября в Украине празднуют День работников стандартизации и метрологии / © pexels.com

10 октября в Украине празднуют День работников стандартизации и метрологии. Праздник был установлен Указом Президента Украины в 2002 году. Работа этих специалистов часто остается незаметной, но имеет большое значение: они заботятся о том, чтобы измерения были точными, продукция соответствовала установленным стандартам, а результаты проверок были надежными. Это касается практически всех сфер промышленности, медицины, торговли, строительства, энергетики и науки.

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10 октября Всемирный день психического здоровья или ментального здоровья / © pexels.com

Также 10 октября Всемирный день психического здоровья или ментального здоровья. Главная цель этого дня — повышать осведомленность о психическом здоровье, уменьшать стигматизацию людей с психическими расстройствами и напоминать о важности доступной психологической и психиатрической помощи.

10 октября Всемирный день хосписов и паллиативной помощи / © pexels.com

А еще 10 октября Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. Паллиативная помощь направлена не столько на лечение самой болезни, сколько на облегчение боли и других тяжелых симптомов, психологическую, социальную и духовную поддержку человека, а также помощь его семье. Она может даваться не только в конце жизни, но и параллельно с основным лечением. Хоспис — это заведение или служба, где особое внимание уделяют комфорту и качеству жизни неизлечимо больных людей. Главный принцип такой помощи — человек имеет право на достоинство, заботу, облегчение страданий и поддержку близких даже в самый сложный период жизни.

10 октября празднуют Международный день африканских пингвинов / © pexels.com

10 октября празднуют Международный день африканских пингвинов. Это единственный вид пингвинов, естественно размножающийся в Африке. Он обитает преимущественно на побережьях и островах Южной Африки и Намибии. Африканских пингвинов легко узнать по черно-белой окраске и розовым участкам кожи над глазами. А из-за характерных звуков, похожих на крик осла, на английском их когда-то называли jackass penguins.

10 октября Всемирный день мигрирующих птиц / © pexels.com

Также 10 октября Всемирный день мигрирующих птиц. Главная цель этого дня — напомнить, что для выживания перелетных птиц необходимо хранить не только места их гнездования, но и водно-болотные угодья, места отдыха и зимовки вдоль всего маршрута. Среди основных угроз — уничтожение природных сред, загрязнение, изменение климата, незаконная охота и столкновение с разными сооружениями.

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10 октября Всемирный день музыки / © pexels.com

А еще 10 октября Всемирный день музыки. Традиционно в этот день музыканты выступают на улицах, площадях, парках, кафе и других общественных местах, а многие концерты проводят бесплатно. К празднованию приобщаются как профессиональные исполнители, так и любители.

10 октября празднуют Всемирный день пешего шествия / © pexels.com

10 октября празднуют Всемирный день пешего шествия. Главная идея дня — поощрить людей больше двигаться в повседневной жизни. Для ходьбы не требуются специальные тренажеры или сложная подготовка: достаточно удобной обуви и безопасного маршрута. Регулярная ходьба помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, мышц и костей, а также положительно влиять на настроение, сон и общее самочувствие. Даже небольшие прогулки в течение дня прибавляют физическую активность.

10 октября Всемирный день борьбы против смертной казни / © pexels.com

Также 10 октября Всемирный день борьбы против смертной казни. Главная цель этого дня — привлечь внимание к применению смертной казни в мире, условиям содержания приговоренных к смертной казни и риску судебных ошибок, последствия которых в таких делах необратимы.

10 октября Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных / © pexels.com

А еще 10 октября Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных. Особенно опасны дороги для ежей, лис, зайцев, оленей, земноводных и других диких животных, чьи природные территории пересекают автомобильные пути. ДТП с крупными животными представляют опасность также для водителей и пассажиров.

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10 октября празднуют Всемирный день бездомных / © pexels.com

10 октября празднуют Всемирный день бездомных. Инициатива возникла в 2010 году, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, у которых нет постоянного и безопасного жилья. Главная цель этого дня — повышать осведомленность о бездомности и поощрять общины помогать людям, оказавшимся без жилья. Речь идет не только о временном убежище, но и о доступе к медицинской и психологической помощи, питанию, документам, работе и социальным услугам.

10 октября Всемирный день каши / © pexels.com

Также 10 октября Всемирный день каши. Дата имеет особую связь с Малави, где для многих школьников каша из кукурузной муки является важной частью ежедневного питания. Благотворительные программы обеспечивают детей едой в школах, одновременно поощряя их регулярно посещать занятия.

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