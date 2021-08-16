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Талибы заявили о "завершении войны" в Афганистане

Талибы заявили о "завершении войны" в Афганистане

Khaama Press

"Талибан" заявил, что "стремится к миру со всеми".

Представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим в воскресенье, 15 августа, заявил о "завершении войны" в Афганистане.

Соответствующее утверждение он высказал в эфире телеканала Al-Jazeera Mubasher TV, сообщает The Guardian.

По его словам, ни одна дипломатическая организация или любая из ее штаб-квартир не подверглась нападениям. Наим также заверил, что движение "обеспечит безопасность граждан и дипломатических миссий".

"Мы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту", — сказал представитель "Талибана" катарскому телеканалу, добавив, что движение "ответственно подходит к каждому шагу и стремится к миру со всеми".

Наим также заявил, что вскоре "Талибан" объявит детали о типе правления и форме нового режима.

Между тем в ООН сообщают о серьезных нарушениях прав человека в Афганистане, а США одобрили введение в страну еще тысячи военнослужащих.

Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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