Талибы заявили о "завершении войны" в Афганистане

"Талибан" заявил, что "стремится к миру со всеми".

Представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим в воскресенье, 15 августа, заявил о "завершении войны" в Афганистане.

Соответствующее утверждение он высказал в эфире телеканала Al-Jazeera Mubasher TV, сообщает The Guardian.

По его словам, ни одна дипломатическая организация или любая из ее штаб-квартир не подверглась нападениям. Наим также заверил, что движение "обеспечит безопасность граждан и дипломатических миссий".

"Мы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту", — сказал представитель "Талибана" катарскому телеканалу, добавив, что движение "ответственно подходит к каждому шагу и стремится к миру со всеми".

Наим также заявил, что вскоре "Талибан" объявит детали о типе правления и форме нового режима.

Между тем в ООН сообщают о серьезных нарушениях прав человека в Афганистане, а США одобрили введение в страну еще тысячи военнослужащих.

Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Новости мира: исламистское движение Талибан зашел в столицу Афганистана

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